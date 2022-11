Près de 500 romans ont paru en Algérie pendant la pandémie du Coronavirus, a fait savoir le romancier Waciny Laredj,vendredi, à Sharjah (Emirats arabes unis). L'Algérie a enregistré une «forte production» de romans, en 2020 et 2021, une période marquée par la propagation du Coronavirus, a précisé Laredj lors d'une conférence animée dans le cadre de la 41e Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis). «La poésie est en voie d'extinction. Certains même parlent de mort de la poésie», a-t-il mis en garde, ajoutant que la poésie est un genre littéraire réservé à l'élite, alors que le roman est, lui, destiné au grand public. Les réseaux sociaux «sont à même de promouvoir le roman et de conforter sa place, particulièrement celui adapté en série télévisée et en film de cinéma», a-t-il dit. «Nonobstant l'évolution rapide des technologies et le développement de la numérisation, le livre en papier demeure au premier rang de par le style narratif qui le caractérise, d'autant qu'aucune application audiovisuelle ne peut le remplacer», estime le romancier.