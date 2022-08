La 16ème édition de la fête du bijou d'Ath Yenni (35 km au sud-est de Tizi Ouzou), ouverte le 28 juillet écoulé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a déjà reçu près de 20.000 visiteurs, ont fait savoir, mercredi les organisateurs. «La fête du bijou d'Ath Yenni a déjà reçu environ 20.000 visiteurs venus de Tizi Ouzou et de plusieurs autres wilayas du pays, ainsi que des ambassadeurs et de nombreux responsables venus à titre privé», a indiqué à l'APS le président de l'Assemblée populaire de cette commune, Abdellah Djennane. Cette fête, une des plus importantes manifestations artisanales de la wilaya de Tizi Ouzou, de par le nombre de vacanciers qu'elle attire, enregistre une affluence «record» avec une moyenne de 2.500 visiteurs par jour, a-t-on appris de même source.

141 exposants

Cette forte affluence est une opportunité pour les 141 exposants venus d'une vingtaine de wilayas pour vendre leurs créations dans les métiers du bijou traditionnel, de la tannerie, la broderie, la tapisserie, sérigraphie sur tous support, la poterie et la vannerie, notamment. Les visiteurs peuvent à l'occasion apprécier les sublimes pièces fabriquées par des mains d'orfèvres passionnés qui exposent une palette large et diversifiée de bijoux alliant harmonieusement modernité et authenticité, finement ciselés, filigranés, ornés de coraux et d'émaux rouges, verts et bleus, très appréciés par les connaisseurs pour leurs qualité. L'activité des services commerciaux a également renoué avec la prospérité après avoir été longtemps affectée par la pandémie de Covid-19. «Cela fait vraiment longtemps que l'on attend ce moment», s'exclame une femme tenant une échoppe. Son conjoint applaudit aussi cette reprise: «Cela fait deux ans de doute à se demander quand et si on allait revoir du monde», a-t-il confié. Le couple avoue avoir envisagé de mettre carrément la clé sous le paillasson, le volume des ventes ayant connu une stagnation durant de longs mois. Pour lui, cette réouverture «arrive juste à temps». Néanmoins, cette édition qui se poursuivra encore quatre jours, apporte son lot de contraintes. Le plan de répartition de stands est «peu commode» notamment pour les visiteurs contraints de parcourir plus de 500 mètres sous un soleil brûlant pour rallier le deuxième site se trouvant au CEM Larbi Mezani. Une fois sur le site, c'est à un double droit d'entrée qu'ils se confrontent. L'accès aux deux sites coûte 30 DA par personne, un tarif «symbolique», affirment les organisateurs. La nouvelle édition est placée sous le thème «Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authenticité». L'avantage cette année, comme l'explique le président de l'Assemblée populaire communale (P-APC) d'Ath Yenni, Abdellah Djennane, c'est que des familles proposent des maisons d'hôtes en vue de promouvoir le tourisme solidaire, une forme d'accueil très appréciée par les artisans touchés de plein fouet par la crise sanitaire.

Le commerce revit

Outre les expositions de bijoux traditionnels et de toutes sortes de produits d'artisanat, la fête d'Ath Yenni comprend des ateliers, des pièces théâtrales et des soirées musicales. La manifestation est ponctuée aussi par une série de conférences-débats qui seront animées par d'éminents spécialistes en management et des questions culturelles et économiques. Le docteur et directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (Cnrpah, Slimane Hachi, a abordé lors d'une conférence, notamment les mesures engagées par l'Etat pour préserver le bijou d'Ath Yenni en tant que patrimoine national. Il a assuré que son centre «oeuvre depuis quatre ans pour le classement du bijou d'At Yanni à l'Unesco, comme patrimoine de l'humanité». «La présence de représentants diplomatiques permet de tisser des liens avec d'autres pays dans la perspective de faire promouvoir l'authentique bijou des Ath Yenni, dans leurs pays», a estimé M. Djennane. À ce propos, il a indiqué que quatre ambassadeurs qui se sont déjà déplacés à Ath Yenni depuis l'ouverture de la fête, dont ceux de la Croatie et de la Hongrie qui ont «beaucoup apprécié» le bijou de cette localité et ont souhaité organiser des échanges entre leurs pays respectifs et l'Algérie dans le domaine de l'artisanat. «Ces échanges permettront à des bijoutiers d'Ath Yenni d'exposer leurs oeuvres dans ces deux pays à l'occasion de manifestations culturelles et artisanales», a souligné le P/APC. Outre ces deux représentants diplomatiques, Ath Yenni a aussi reçu les ambassadeurs d'Autriche et de la République tchèque, selon le même responsable. Les quatre ambassadeurs ont profité de l'occasion pour rencontrer les artisans, visiter l'atelier vivant animé par l'artisan bijoutier Nacer Sadeg et acheter des bijoux, tout en profitant des paysages pittoresques de cette localité, a-t-il ajouté.

Outre l'objectif de promouvoir la bijouterie locale, cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'à samedi prochain, est aussi une «occasion pour encourager le tourisme à travers le déplacement des visiteurs dans cette localité», a-t-il dit.