«Arak d'Arak» (ton fils est ton fils) est l'intitulé du premier film local en langue amazighe, projeté mercredi dernier, en avant-première à la Maison de la culture «Moufdi Zakaria» à Ouargla, dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer 2972). Première expérience cinématographique traitant de facettes du patrimoine matériel et immatériel ouargli, cette oeuvre, de 96 minutes, réalisée dans la variante amazighe ouarglie «Taguergrant», vise à mettre en valeur le patrimoine immatériel de la société ouarglie durant les années 80 et 90 du dernier siècle. Cette production vise également à ressusciter des composantes du legs matériel et immatériel de l'ancienne ville d'Ouargla, puisant d'informations et de connaissances d'archéologues, sociologues et conteurs populaires, ainsi que du glossaire de la variante Taguergrant, en sus de l'utilisation d'anciens lexèmes en voie de disparition, a expliqué son réalisateur, Mohamed Ali Mahdjar. Cette production cinématographique vise, en outre, la transmission de messages aux contenus sociaux, valorisant le rôle de la famille, l'éducation et les retombées négatives de l'insouciance familiale sur la société, conduisant à des mauvais comportements des enfants, dont la toxicomanie et le vol. Les auteurs de cette oeuvre entendent également valoriser les compétences juvéniles locales en matière de production cinématographique, de techniques de photographie, de montage et de mise en scène. Mohamed Ali Mahdjar a exprimé, à cette occasion, sa joie de voir son oeuvre se concrétiser, grâce à la fédération des efforts des associations du vieux Ksar et d'une vingtaine de comédiens amateurs pour la réalisation de ce film. Produite sur autofinancement, avec l'appui de la coordination des associations du vieux Ksar d'Ouargla et une contribution symbolique du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), la réalisation de cette production a duré près de trois ans à travers le vieux ksar d'Ouargla, ses ruelles et les palmeraies environnantes.