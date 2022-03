Écrivain togolais ayant l'habitude de fréquenter le Sila, Sami Tchak était l'invité du pavillon Esprit Panaf, mardi apres-midi dans le cadre de la 25 eme édition du Salon international du livre d'Alger. Répondant aux questions autour de la thématique «l'Afrique aux frontières d'elle-même», l'auteur de «Ainsi parlait mon père», relèvera d'emblée que ce «cloisonnement» s'observe déjà en Algérie, où l'on s'entend dire «vous les Africains! Car ils ne se sentent pas africains. Or, il y a des Arabes aussi dans l'Afrique subsaharienne. Il y a des Blancs en Afrique du Sud, en Angola et au Mozambique. Un Maghrébin pense peut- être que son espace culturel est beaucoup plus méditerranéen ou proche de l'Orient qu'être africain. Cette question se pose. Mais ça peut se comprendre.. Et d'ajouter: «Il y a des Africains intellectuellement bien nantis qui ont une connaissance très maigre de ce qui se passe en dehors de leur pays. Si on parle à un Togolais de l'Algérie, il connaît le nom, mais il ne connaît pas grand-chose du pays pas plus que certains Algériens ne connaissent ce qui se passe au Togo. Car ça semble tellement lointain. Je me suis rendu compte que nous sommes cloisonnés dans nos identités ou à l'interieur de nos frontières. Notre curiosité hors de chez nous est assez faible. Est-ce de notre faute? Peut-être, parce que nos pays ont une réalité internationale un peu moins forte que les autres pays?» Et de souligner «Nous avons la nostalgie de nos identités solidaires. Il y a une pensée nationaliste, mais il y a aussi une ignorance des uns, des autres. C'est quoi alors l'Afrique? Est-ce l'Afrique abstraite inventée par les Occidentaux? Est-elle celle que nous voulons nous-mêmes inventer en nous ignorant les uns les autres?» Et de faire remarquer: «La première fois que je suis venu en Algérie, c'était sur initiative d'un Français. Il avait organisé une rencontre entre des auteurs subsahariens et des auteurs algériens car il disait que nous ne nous connaissons pas bien en termes de littérature...» Et de se demander: «Comment cela se fait aussi que dans beaucoup de pays subsahariens, on ne connaisse même pas Kateb Yacine?». Sami Tchak appellera cela «la frontière abstraite» qui se fabrique déjà dans nos têtes et qui nous empêche de se connaître davantage. Il en donne pour preuve, le fait que les auteurs connus sont découverts grâce à l'étranger. «Si Kamel Daoud n'avait pas été repris en France, beaucoup de Togolais n'auraient même pas su qu'il existait.Quand des auteurs sont édités dans leur pays, quelle que soit leur qualité, personne ne les connaît en dehors de leur pays. Le plus souvent, le peu que nous connaissons nous vient de l'étranger, qui, lui, casse les frontières pour nous mettre à un niveau de connaissance continentale, ce qu'il a choisi pour nous».Et de dire avec dépit: «La proximité, effectivement, aurait pu nous rapprocher, mais aujourd'hui, tout le monde s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe en Ukraine et aux Ukrainiens qu'aux guerres en Afrique. Le génocide au Rwanda a été visible aussi grâce aux médias occidentaux. On ne se sent pas concerné par ce que vit l'Autre sur notre propre continent.» Et de se demander avec franchise: «Allons-nous continuer à dire que l'exterieur nous empêche de nous concentrer sur nous--mêmes? Mentalement, est-ce que ce n'est pas nous qui favorisons la puissance des autres sur nous? Si on avait une détermination à casser cette cloison entretenue de l'autre côté, les choses seraient autrement. Moi, je m'interesse plutôt à ‘' comment nous réagissons''. Les autres, je ne peux pas les accuser de travailler pour leur intérêt,. mais nous devrions accepter ça. Homme et femme, y compris les politiques, devraient prendre conscience et chercher comment casser cette logique d'enfermement.» Et de faire remarquer: «Quand il y a eu déportation des Mauritaniens vers le Sénégal après un terrible génocide, les Mauritaniens se sont retrouvés jusqu'à présent apatrides. Ça existe. Ce n'est pas normal que nous puissions nous cacher derrière la puissance des autres pour expliquer ce que nous aurions pu faire et que nous ne faisons pas. Nous avons une responsabilité que nous devons assumer au-delà de ce que les autres nous font faire. Est-ce aussi vraiment la faute à l'Autre si l'on ne puisse pas avoir une information qui parte de l'Algérie pour me parvenir à moi au Togo? Pourquoi ce n'est pas le cas?

La presse devrait mieux informer sur ce qui se passe sur notre continent. Peut-être que les cloisons et les frontières dont je parle, tomberaient un peu plus.. On pourrait contourner la faiblesse des moyens par la force du numérique pour mieux informer», conclut -il.