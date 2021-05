Palestine palestinienne

Notons que ces écrits ont été publiés dans L'Expression du 5 novembre 2002 pour la Journée de Solidarité avec le Peuple palestinien.

il rêva d'une tragédie

Épidémique aux murs épais aux saisons lourdes Il rêva d'une ombre rapace

Qui peut vaincre un enfant

Dont les mains sont des ruisseaux de langage Et le coeur une cruche de miel.

1l rêva et sa passion devint

Rocher affreux avec des yeux de meurtrier.

I1 parla et son cauchemar se couvrit de rouille. Herzl a dit il faut

À mes pieds une terre À plomber de nuit

Et de jour la semer. El me faut inventer

L'argile et faire courir dans les vertèbres creusées Une chair sanglante qui ne connaîtra plus de lait.

Herzl a dit il faut

En Amérique latine coudre les bouches

Abréger les regards, crever l'intelligence

Mettre dans lei sanglots deux triangles Innocents d'une volonté de croix gammée Fruit dur qui monte à maturité putride.

Mais le théâtre s'enflamme d'une fatale tragédie Il n'y a plus d'humanité

Et les entrailles des sorcières

Se gonflent de voix arides

La scène joue ailleurs le chagrin chanté

D'un esprit sans miroir.

Herzl a dit en mil huit cent quatre-vingt quinze

Ya'aïni

La Palestine est une terre promise

Un anneau juste à nos doigts crochus Cuirassés de morts.

Et sans soulever un seul éclat de rire

À Bâle, «l'Etat» sioniste s'ouvre les veines

Car si Herzl a dit

Le Peuple de toujours-a dit

Palestine Palestinienne!

Aujourd'hui, je suis l'enfant du Peuple Souverain. Je renverse

Les gestes d'un destin que je refuse

Je suis sûr de mon cri refuse

Je suis sûr de ma main

Je suis sûr des chaînes

Qui fondent au feu de ma santé.

Je suis né dans les dimensions de mon Peuple

Ma vie est dans l'espace de ma volonté.

Me voici alors homme de géométrie

Je passe sur mon visage une herbe de chez nous

Prise dans la déchirure de l'azur

Et je presse dans mes yeux un soleil franc.

Je suis rythme dans le chant de mon Peuple

Mon coeur tonne plus fort que le canon de l'ennemi. Me voici alors homme mortier

Je brûle les mots dans les chemins de feu

Les mots de misère les mots pauvres Et j'attise moi-même le retentissement De l'incendie qui chante ma Patrie.

Je suis celui qui prend le fusil et la

Sans haine ni mépris parole D'où qu'ils viennent et Où qu'ils aillent Qui ont assez de coeur et de raison

Pour respecter leurs semblables.

Ma voix est une vérité à méditer plus haut que le Sinaï

Je dis aux hommes les plus purs

La flamme qui nous enfante

Et la mort que nous aimons

Je dis ma patience d'entretenir la sève

Et d'arroser les fleurs de notre sang.

Je dis NON au temps sans visage

Qui n'est pas te nôtre

Je dis NON aux discussions casquées

Qui volent notre temps

Je dis NON à l'ONU silencieuse

Qui mâche nos espérances

Je dis NON à la souffrance idiote

Qui se laisse coucher terre à terre Je dis NON à la charité noire

Quand nos armes les plus intimes

Sont déjà la substance de nos entrailles...

Je dis NON à l'exil insensé

Quand je sais encore en moi Un feu plus précieux

Que toutes les promesses des nouveaux dieux

In: Le fil de l'âme ed: OPU 2017

Palestine exilee

A l'occasion de la semaine de solidarité avec la Palestine (Alger, 17 février 1964).

J'entends toujours un cri de tourmente

Quand le soleil secoue sa lumière sur la Terre Une voix lointaine et fière

J'écoute toujours un bruit de chaînes Quand la nuit engendre des terreurs

Un mouvement épuisé et volontaire

Je vois toujours un visage trempé de larmes

Quand ma mémoire éprouvée fait encore un effort suprême

Un enfant une veuve aux portes de l'exil

Et j'entends toujours la voix d'un peuple

Que notre peuple reprend

Palestine Palestine

Profanée

Jusque dans les demeures chaudes

Jusque dans les âmes pieuses

Jusque dans les coeurs innocents

Jusque dans les chers souvenirs nocturnes

De tes étoiles divines

Dans les clartés célestes

Au-dessus de tes monts sublimes

Palestine Palestine

Terre sacrée de la main de Dieu

Patrie souillée des pieds d'Israël lourds de sang L'Afrique souffle vers toi

T'apporte le son de la liberté

Le bras fraternel le sang de ta race

La lance pour crever les ténèbres putrides Eclair contre éclair

Briser le monstre impérialiste!

Palestine Palestine

Frappée d'un exil conspiré

L'Algérie embrasse tes exigences!

In: Oui Algérie (Pômes) ed: Subervie