Les candidats voulant participer au Prix du président de la République pour les Jeunes créateurs «Ali-Maâchi», sont invités à déposer leurs dossiers sur le site du ministère de la Culture et des Arts, ou au niveau du ministère de la Culture et des Arts, des directions de la culture et des arts de wilaya, des Maisons de la culture et des arts, à «Prix Ali-Maâchi 2021. Ministère de la Culture et des Arts. Palais de la Culture - Plateaux des Annassers. B.-P 100 Alger -Algérie.»

Les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans. Les dossiers doivent comporter impérativement: une demande manuscrite de participation, un curriculum vitae (CV) détaillé du candidat, une copie de l'oeuvre présentée au concours, un extrait de naissance (le candidat doit être âgé entre 18 et 35 ans), une copie de la carte d'identité nationale, une fiche technique de l'oeuvre présentée et un engagement sur l'honneur légalisé de la propriété de l'oeuvre. Tout candidat ne peut participer qu'avec une (01) seule oeuvre et uniquement dans une (01) seule discipline. Les dossiers incomplets seront déclarés irrecevables. Trois (03) lauréats seront primés dans chaque discipline. Le prix comprend un certificat de mérite et une récompense pécuniaire fixée à:

1er Prix à 500000 DA, le 2ème Prix à 300000 DA et le 3ème Prix à 100000 DA.

Les disciplines du prix sont dans la catégorie des oeuvres littéraires, le roman, la poésie et enfin l'oeuvre écrite de théâtre. Dans ka catégorie des oeuvres artistiques, cela concerne les oeuvres musicales, les arts lyriques et chorégraphiques, les arts cinématographiques et audiovisuels, l'oeuvre dramatique théâtrale (interprétation, mise en scène...) ainsi que les arts plastiques et visuels (peinture, sculpture, design... une photo très claire du travail proposé).

N.B.: La réception des dossiers s'étend de la mi-janvier 2021 à la mi-avril de la même année. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 8 juin 2021.