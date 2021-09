Des portes ouvertes sur le tourisme et l'artisanat ont débuté lundi à Alger, avec la participation de plusieurs agences de tourisme et plus de 22 artisans, au cours desquelles des produits traditionnels représentant l'authenticité de l'Algérie et le patrimoine traditionnel ont été exposés.

Organisées par l'Office national du tourisme (ONT) en coordination avec le Centre des arts et de la culture à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre de chaque année, ces portes ouvertes de quatre jours abritées par les palais des Raïs (Bastion 23) visent à mettre en exergue la richesse touristique diversifiée que recèle l'Algérie en vue de promouvoir le tourisme intérieur. Dans ce cadre, le directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Benmoussa Bentamer, a mis en avan,t dans une déclaration, l'importance de l'organisation de ces portes ouvertes pour faire connaître les destinations touristiques disponibles en vue de soutenir le tourisme interne et en faire la principale locomotive pour le décollage du secteur touristique sur lequel l'État compte pour la création des richesses, l'éradication de la pauvreté et le développement durable.

Bentamer a insisté sur la nécessité de diversifier les programmes touristiques en ouvrant de nouveaux circuits à travers la promotion du tourisme historique, culturel, religieux et environnemental, rappelant les conventions conclues entre son secteur et plusieurs autres secteurs dans ce domaine. Il a,également, souligné «la nécessité de promouvoir l'artisanat et d'améliorer la qualité des produits étant une source importante de création d'emplois».

Pour sa part, la directrice générale de l'Office national du tourisme, Saliha Nacer Bey, a mis en avant la nécessité de «renforcer l'activité touristique, qui a connu une stagnation en raison de la propagation de la pandémie, en vue de relancer l'économie, lutter contre la pauvreté et créer un équilibre social».

De son côté, la directrice des palais des Raïs, Faiza Richa, a qualifié cet événement qui se déroule avec la participation de la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger, «d'opportunité pour les artisans», notamment les nouveaux dans le domaine pour faire connaitre et commercialiser leurs produits traditionnels. Elle a annoncé, par la même occasion, l'organisation,mardi, d'une journée d'information consacrée à la présentation des modalités d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), des modalités d'obtention des microcrédits et de la carte d'artisan en sus de la distribution des certificats de qualification et de formation aux artisans ayant suivi une formation.