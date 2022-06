La date du 1er juin est une date symbolique puisqu'il s'agit de la Journée internationale de l'enfant. Comme de nombreux pays, l'Algérie célèbre cette journée qui représente une date importante dans notre société.

À cet élu l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise plusieurs activités récréatives et de loisirs, pour permettre aux enfants de profiter de ce jour dans une ambiance détendue et joyeuse. Donc, les bambins auront le loisir de profiter pleinement de leur journée mondiale car on leur propose des jeux variés qui mettront à l'épreuve toutes leurs capacités et leurs réactivités. Aussi, le complexe culturel Laadi Flici qui se situe au niveau du théâtre de verdure (02 boulevard Frantz- Fanon, Alger) abritera ce vendredi 03 juin 2022 à partir de 17h, un spectacle ludique et éducatif avec Amou Yazid.

Le centre des activités culturelles Abane-Ramdane, en collaboration avec la crèche «Besmet Atfal», accueillera pour sa part, le mercredi 01er juin 2022 à partir de 10h, un atelier de dessin, suivi d'un spectacle Andalous présenté par les élèves du centre. Au programme aussi une présentation d'une pièce théâtrale et un défilé de mode. L'espace des activités culturelles Agha accueillera quant à lui, le lundi 6 juin 2022 à partir de 13h30, un atelier de dessin, des chants pour enfants, un spectacle de clown ainsi qu'une exposition des tableaux de dessin réalisés par les enfants de la bibliothèque, suivis d'une distribution des bonbons.

L'espace des activités culturelles Bachir Mentouri, abritera enfin le samedi 04 juin 2022 à partir de 13h30, un spectacle de clown et des jeux de magie.