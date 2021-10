Diverses manifestations culturelles programmées jusqu'à la fin octobre devront marquer la célébration du 60e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961 d'Algériens de Paris durant la Guerre de Libération nationale, indique un communiqué de l'Etablissement Arts et Culture.

Des expositions et des projections de cinéma en rapport avec l'évènement marqueront les célébrations de la violente répression policière du 17 octobre 1961 à Paris, où plusieurs Algériens sortis manifester pacifiquement contre un couvre-feu discriminatoire, ont été massacrés. Prévues du 14 au 30 octobre dans les structures d'Arts et Culture, ces activités se veulent un «hommage aux victimes de cette horrible répression des manifestations de Paris». Le Moudjahid Mohammed Ghafir dit «Moh Clichy», auteur d'un essai sur l'évènement du 17 octobre 1961, animera le 12 octobre au Centre d'activités culturelles de l'Agha, une conférence sur la «Fédération de France du FLN». A Draria, Arts et Cculture prévoit une exposition de livres historiques, alors que le centre d'activités culturelles de l'Agha abritera du 17 au 25 octobre une exposition de livres, de photos et de coupures de presse retraçant l'atrocité de ce massacre. D'autres espaces relevant d'Arts et Culture ont programmé, également, des activités, notamment des expositions de livres et de photos en hommage aux victimes de ce crime colonial commis durant la Révolution armée.