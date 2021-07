- Le 8 juillet à partir de 18 h30: Projection du film tchèque «Winter Flies» de Olmo Omerzu (en tchèque «Všechno Bude») en collaboration avec l'ambassade de la République tcheque:

Dans le cadre des Journées du film européen l'ambassade de la République tchèque et en collaboration avec la Délégation de l´Union européenne et l´Institut culturel italien d´Alger présente la projection du film tchèque «Všechno Bude» (Winter Flies)- sous-titré en français - du réalisateur Olmo Omerzu le 8 juillet 2021 à 18h30 à l'Institut italien d ´Alger.

Un road movie sur l'amitié entre garçons, l'aventure et la grande liberté.

L'histoire de deux garçons de moins de quinze ans qui se lancent ensemble dans une voiture volée en voyage à travers le pays.

Le but de leur évasion est un sentiment de liberté et un désir de vivre quelque chose.

Un adolescent outsider typique de Mára (Tomáš Mrvík), quatorze ans, et de son ami Heduš, douze ans (Jan František Uher) entreprendront un voyage pour vivre l´esprit de la liberté. Mára vole une voiture et impressionne une jeune auto-stoppeuse (Eliška Køenková) par ses faits aussi problématiques.

Tout le monde est en fuite, dans un voyage aventureux, profitant d'une liberté surprenante qu'ils ne reverront peut-être plus jamais.

Jusqu'à ce que Mara soit arrêté par la police.

Il est interrogé par une policière (Lenka Vlasáková) avec un policier (Martin Pechlát) et nous hésitons avec eux, qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce qu'un monde de garçon fictif, il est parfois difficile de faire la distinction entre le réel et l´imaginaire...

Le film «Všechno bude» (Winter Flies) est l'oeuvre de Olmo Omerzu multiprimé, qui a réalisé le long métrage Family Film, pour lequel il a remporté le Prix de la contribution artistique au festival du film de Tokyo, deux Prix de la critique de cinéma tchèque et de nombreux autres Prix.

Le film «Všechno bude» a remporté le Prix du meilleur réalisateur dans la compétition principale du festival international du film de Karlovy Vary en 2018.

-Le 12 juillet 2021 à 17 h: Une conférence en formule hybride avec la participation en visioconférence de l'architecte italienne Giovanna Talocci en collaboration avec ADI (Association du Design Industriel) et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et la présence de l'ambassadeur d'Italie, Giovanni Pugliese, du directeur de l'Agence de promotion du commerce à l'étranger, Giovanni Barone, et de l'architecte Rachida Zegah de l'Epau et Feriel Gasmi architecte et Rachida Zergah.

-Le 13 juillet à 19h: concert des débutants en conclusion du premier semestre des cours avec l'ensemble de Hichem Chergui qui nous proposera un programme de musique italienne. Astramusica Quartet est un groupe de jeunes musiciens algériens créé par Hichem Chergui afin de partager leur amour et leur passion pour la musique.

Le quatuor à cordes se compose de Reda Zenimi au premier violon, Aymen Saâdna au deuxième violon, Billel Djellab pour l'alto, Hichem Chergui au violoncelle, Lamia Bessekri au chant et Mechnane Salah-Eddine à la percussion.

Pour cette soirée, le quatuor à cordes va célébrer l'amitié culturelle italo-algérienne par l'interprétation des oeuvres connues de la musique italienne ainsi que de la musique algérienne arrangées par Aymen Saadna.