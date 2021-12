Plus de 50 artistes prendront part à la 9e édition du Salon national des arts plastiques, prévue du 28 au 30 décembre en cours, a-t-on appris des organisateurs. La manifestation, organisée par la Maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem verra la participation de plus de 40 artistes plasticiens de la wilaya d’Oran et neuf autres artistes de différentes wilayas du pays, a indiqué la directrice de l’établissement culturel. Le nombre de participants issus des autres wilayas a diminué par rapport aux précédentes éditions, en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-elle noté. Cette neuvième édition est organisée en coordination avec l’Office national de la culture et de l’information, sous la supervision de la direction de la culture. Et, le slogan retenu pour ce salon est «Notre force est dans notre cohésion et notre distinction dans la diversité de notre culture», a indiqué Mme Kouadri. Les invités d’honneur de ce rendez-vous culturel, organisé au hall de la salle de cinéma «Maghreb» sont l’artiste Kaci Zahia d’Alger et le Palestinien Zaki Salama, a-t-on indiqué. Ce Salon national se veut un espace dédié aux artistes plasticiens pour exposer leurs oeuvres et mettre en exergue leurs expériences créatives en abordant différentes thématiques en relation avec le slogan retenu pour cette année, selon la même source. Lors de cette manifestation, les participants visiteront la galerie d’exposition «Kour», spécialisée dans la calligraphie arabe, bénéficieront d’une tournée touristique aux différents monuments historiques de la ville d’Oran et prendront part à un concert organisé par l’Onci, a-t-on ajouté.