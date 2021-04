Le hall de la Maison de la culture Omar Oussedik de la ville de Jijel a accueilli plus de 300 toiles de plasticiens locaux dans le cadre de la 2ème édition du Salon local des arts plastiques.

Selon le directeur de cet établissement culturel, Abdelmadjid Guendouz, cette nouvelle édition a connu la participation de 60 artistes venus des diverses régions de la wilaya.

Cette édition «qualitative», rassemblant des artistes structurés et d'au-tres autodidactes, relance l'activité culturelle locale après une longue léthargie de plusieurs mois imposée par la pandémie de la Covid-19, a ajouté le même responsable.

L'objectif du salon est d'instaurer un espace de rencontres et d'échanges entre les artistes de la wilaya pour faire connaître leur travail et s'enrichir des expériences des autres.

Dans ce contexte, l'artiste plasticienne, Khaoula Amiour (25 ans), spécialisée dans l'art du quilling ou paperolle et dont le stand a suscité la curiosité de nombreux visiteurs, a déclaré que le but de sa participation à ce salon est de faire découvrir au public cet art nouveau.

L'art du quilling consiste à utiliser d'étroites bandelettes de papier, enroulées sur elles-mêmes pour obtenir des oeuvres décoratives. Une cérémonie a été organisée à l'occasion pour distinguer et honorer les lauréats des divers concours virtuels initiés durant l'épidémie de Covid-19.