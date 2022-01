Il a été la Mecque des visiteurs. Durant une journée, ce village de Tifra, lauréat du prix Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou dans sa huitième édition de 2021, a accueilli près d'une dizaine de milliers de visiteurs, selon les responsables de son comité. Ils sont venus passer la journée de Yennayer qui a coïncidé, d'ailleurs, avec le week-end.

Une belle journée passée à Tifra pour ces familles venues de plusieurs wilayas d'Algérie pour admirer ce village riche par son authenticité, son histoire, ses sites, sa beauté marine et surtout riche de la volonté de ses citoyens constamment disponibles à le servir et offrir le meilleur accueil aux visiteurs.

En fait, le trophée du village le plus propre n'explique pas tout seul l'attrait que Tifra exerce sur les visiteurs. Situé sur la façade maritime de la wilaya de Tizi-Ouzou, Tifra, segmenté en deux grands hameaux, Azra et Tansa, est à quelques mètres des eaux de la Méditerranée. Avec une architecture ancestrale donnant les mêmes traits des villages méditerranéens de Grèce ou d'Italie, ce village conserve toujours des vestiges de périodes antiques phénicienne, romaine, voire même plusieurs siècles auparavant.

Azra garde encore de très anciennes maisons de ses premiers habitants dont l'une daterait,, selon les vieux, du XIVe siècle. Elle est encore debout grâce à son architecture fondée sur la pierre.

Les fontaines ruissellent toujours d'une eau limpide portant les saveurs et les goûts des plantes qui couvrent les massifs forestiers environnants.

Une beauté marinée, faut-il le rappeler, à la bonté et l'accueil chaleureux de ses habitants. Ce n'est pas un choix qu'on risque de regretter que de venir avec sa famille à Tifra. Les villageois, jeunes, vieux, femmes et enfants sont tous mobilisés depuis la veille pour réserver un accueil chaleureux à leurs hôtes.

«Pour accueillir un grand nombre de visiteurs, nous avons puisé dans les caisses de notre comité de village pour garantir un bon couscous à la viande à chaque personne.

La tâche a été difficile, mais nous l'avons tout de même accomplie «affirme Ferhat, un des responsables du village qui a assuré avec brio la communication durant l'événement.

Aussi, dès les premières heures de la matinée, l'organisation était parfaite.

Des équipes sont prêtes à l'accueil au niveau des entrées de Tifra et des parkings réservés aux familles venues par bus et en véhicules familiaux.

Le village est déjà riche en expérience pour avoir auparavant organisé des journées et des festivités ayant attiré des visiteurs par milliers.

Ainsi, après quelques instants, les visiteurs commençaient à descendre des bus par dizaines puis par centaines.

Les villageois les accueillent avec leur légendaire sympathie en les orientant vers les lieux à visiter.

Un déjeuner princier est offert à chaque personne. Ebahis par la beauté féerique de Tifra, les visiteurs n'ont ainsi pas manqué d'exprimer leur gratitude aux habitants qui n'ont pas lésiné sur l'effort pour leur offrir une journée mémorable et inoubliable.