Les deux années écoulées ont paradoxalement été fastes pour les oeuvres françaises. «Dans un monde qui a dû se mettre à l'abri durant un an à cause de la pandémie, les histoires françaises (Lupin, Dix pour cent) ont fait le tour du monde tandis que les gens étaient isolés chez eux», relève Anouchka van Riel, directrice adjointe de Colcoa. Grâce à des mesures sanitaires strictes, le festival, accueilli dans le cinéma de la DGA à Hollywood, pourra fonctionner à pleine capacité, insistent les organisateurs. Colcoa attire chaque année plus de 20.000 spectateurs et des projections seront de nouveau organisées cette année pour quelque 3.000 lycéens de Californie du Sud afin de «construire la prochaine génération de spectateurs pour le cinéma français». Au programme cette année, le film «Boîte Noire», thriller haletant sur un enquêteur, joué par Pierre Niney, qui cherche à lever le mystère sur le crash d'un vol Dubaï-Paris ayant fait 300 morts dans les Alpes; «Le bal des folles» de Mélanie Laurent; ou encore «Titane» de Julia Ducournau, en lice pour représenter la France aux Oscars l'an prochain. Colcoa dévoilera aussi au public californien le documentaire «Jane par Charlotte», écrit et réalisé par Charlotte Gainsbourg qui filme sa mère Jane Birkin dans un échange inédit s'étendant sur plusieurs années. Côté séries, outre des succès comme «Paris Police 1900» et «L'Opéra», le festival met en lumière «On The Verge», une comédie écrite, réalisée et jouée par Julie Delpy qui se déroule dans un Los Angeles d'avant Covid-19 où se débattent quatre amies en pleine crise existentielle. La série est diffusée en France par Canal+ et sur Netflix dans le reste du monde.