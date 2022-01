La huitième édition du Salon national de l'artisanat, qui a pris fin dimanche au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, a enregistré un pic d'affluence le week-end dernier, qui a coïncidé avec le jour de lAn, ont fait savoir les organisateurs. 100.000 personnes, issues d'Oran et des wilayas limitrophes, ont visité les stands de cette manifestation, dont 30.000 le week-end qui a coïncidé avec les fêtes de fin d'année, a indiqué le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya d'Oran, Khaled Tahraoui. Cette édition, à laquelle ont pris part plus de 50 artisans de différentes wilayas du pays, a été marquée par un engouement pour des produits alimentaires sains fabriqués à base de produits nationaux, tels que les pâtes, l'huile d'olive, le miel, les dattes, les gâteaux traditionnels, a fait savoir Khaled Tahraoui. Face à la forte demande sur ces produits, la CAM d'Oran envisage d'organiser un Salon national de l'alimentation saine avec la participation de divers artisans activant, notamment dans le domaine de la fabrication des pâtes alimentaires, selon la même source.

Les produits de beauté, particulièrement pour la peau et des cheveux, fabriqués à base de produits naturels tels que le savon et les huiles essentielles, ont également connu une demande croissante de la part du consommateur, surtout qu'il existe une grande diversité dans ce genre de produits.

Ce rendez-vous promotionnel, organisé par la CAM et la direction locale du tourisme et de l'artisanat, a permis aux artisans de commercialiser leurs produits dans diverses activités d'art, notamment la céramique, les articles en cuir, d'alfa, de cuivre et d'argile, les tapis, les décorations et les habits traditionnels pour hommes et femmes.

Par ailleurs, cette édition, qui a vu la participation d'organismes nationaux, dont la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés (CASNOS), a constitué une occasion de sensibiliser les artisans sur la contribution du secteur de l'artisanat à la préparation des Jeux méditerranéens prévus l'été 2022 à Oran, pour faire de cet événement sportif une réussite à tous les niveaux.