Pas de statuette dorée pour «Titane». Du moins pas dans la catégorie «meilleur film international». Le long-métrage de Julia Ducournau, Palme d'or du dernier festival de Cannes, avait été choisi pour représenter la France? aux Oscars dans cette catégorie parfois improprement appelée «meilleur film étranger» et qui récompense en réalité des oeuvres non anglophones. Or, il ne figure pas dans la première présélection de quinze titres révélée hier par l'Académie des Oscars.

La France, qui détient le record du plus grand nombre de nominations dans cette catégorie (39), restera donc spectatrice lors de la cérémonie qui se tiendra le 27 mars et verra au final cinq films concourir pour ce trophée. Il faut dire que «Titane» n'est pas un long-métrage consensuel.

Film de genre, violent, conte tragique mêlant la body horror à un propos sur la misogynie et l'identité, il se démarque par son audace. Au total, 92 films, représentant autant de pays, s'étaient engagés dans la course à l'Oscar du meilleur film international 2022. Les quinze présélectionnés dévoilés mardi sont: «Great Freedom» (Autriche), «Un Monde» (Belgique), «L'école du bout du monde» (Bhoutan), «Compartiment n°6» (Finlande), «Flee»» (Danemark), «I'm Your Man» (Allemagne), « Lamb» (Islande), «Un Héro» (Iran), «La main de Dieu» (Italie),» Drive My Car (Japon), Hive (Kosovo), «Prayers For The Stolen» (Mexique), «Julie» (en 12 chapitres) (Norvège),

«El Buen Patron» (Espagne).