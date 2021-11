Le Haut Conseil de la langue arabe (Hcla) a organisé, mercredi dernier à Alger, une journée d'information à l'occasion de la parution du volume II du Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités, en concomitance avec le 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération. Présentant le dictionnaire lors de la rencontre, Salah Belaïd, président du Hcla a expliqué que cette partie comprenait la toponymie de 15 wilayas, de Djelfa à Oran, en attendant la parution de deux autres volumes pour sillonner les 58 wilayas. Juillet dernier, le Hcla a publié le volume I du dictionnaire qui comprend la toponymie de 16 wilayas, de Adrar à Alger. Le Conseil envisage, selon Belaïd, de numériser le dictionnaire et l'adapter aux différents formats et applications, considérant que la publication du dictionnaire s'inscrit dans le cadre de «la correction des faits de la Mémoire nationale et la définition des noms exacts des lieux quelle qu'en soit l'origine». De son côté, Fatima Louati, membre du groupe de travail en charge de la rédaction, a fait savoir que la déclinaison du dictionnaire en quatre volumes s'expliquait par le nombre important des communes, 1145 au niveau des 58 wilayas, indiquant que le dictionnaire, en langue arabe, était minutieusement détaillé et n'avait concerné que les communes. L'équipe de recherche a examiné 512 toponymes contre 611 dans le 1er volume, a-t-elle relevé, mettant l'accent sur l'importance de passer en revue toutes les appellations et les éclaircir afin de préserver l'histoire, la culture et le patrimoine matériel et immatériel de notre pays. La journée a été hissée par la présence des représentants du ministère de l'Intérieur et de l'Institut national de cartographie et de télédétection (Inct).