Les éditions Anep vous annoncent la parution d'un magnifique ouvrage «La Qal'a des Béni Hammad Reine du Hodna, de l'Aures et des Ziban» de l'historien-archéologue Abderrahmane Khelifa. Le livre sera disponible au stand Anep au niveau du 1er Salon du livre d'Histoire pour la Mémoire à la Maison de la culture Mouloud Mammeri à Tizi Ouzou du 19 au 23 mai 2021. Monsieur Abderrahmane Khelifa sera présent au salon les 19 et 20 mai 2021 pour des ventes-dédicaces.

La Qal'a des Béni Hammad, ville-forteresse et capitale des Hammadites, a connu une grande splendeur. Fondée en 1007 par Hammad, fils de Bologuine Ibn Ziri, elle était, au XIe siècle, un important pole politqiue, économique et culturel qui rivalisait avec les grandes capitales du Maghreb médiéval comme Mahdia, Kairouan ou Fes. Les vestiges archéologiques et monumentaux dont la grande mosquée et son minaret ainsi qu'une série de palais témoignent de la richesse et de l'influence de la civilisation hammadite. L'auteur, historien-archéologue, retrace, à travers de belles illustrations, l'histoire de ce site archéologique qui n'a pas révélé tous ses secrets, malgré les fouilles entreprises depuis la fin du XIX siècle. Un voyage dans le temps qui explique pourquoi le site figure sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1980.