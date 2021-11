Le Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine Bachtarzi abrite, jusqu'au 15 novembre, une exposition de photos et d'affiches retraçant les plus importantes productions théâtrales et tournées de la troupe artistique du Front de Libération nationale (FLN) dans les festivals internationaux. Organisée à l'occasion de la commémoration du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, l'exposition retrace, à travers une série d'images en noir et blanc, les principales pièces théâtrales et galas artistiques de la troupe du FLN, créée en 1958 sur instruction du Haut Commandement de la Révolution en vue de mieux faire connaître la lutte du peuple algérien.

Une quarantaine de photographies, prises par des photographes algériens et étrangers, illustrent ainsi les meilleurs moments joués sur scène par la troupe à l'instar de «le sang des libres» ou encore «les enfants de la Casbah», et rappellent le parcours du chef de troupe, en l'occurrence l'écrivain et metteur en scène Mustapha Kateb.

Pour le directeur artistique du TNA, Djamel Guermi, l'exposition se veut une occasion pour rendre hommage aux grandes figures de la troupe artistique, pour ne citer que Mustapha Kateb et le dramaturge Boualem Raïs, ce groupe qui a fait de la chanson et du théâtre un instrument pour faire connaître les tortures exercées par le colonisateur français.

Il a invité, par la même, les familles et amis des membres de la troupe artistique du FLN à livrer «les archives, images et outils utilisés dans les scènes théâtrales en leur possession, afin de les inventorier et les mettre à la disposition des experts et des artistes de la nouvelle génération, le but étant de maintenir vive la mémoire du théâtre national.