Après sa sortie en mars dernier aux Editions Bouchene en France, le juriste Ahmed Mahiou vient de faire paraître, en Algérie, aux Editions Barzakh «Au fil du temps et des évènements». Ahmed Mahiou est ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, ancien directeur de l'Iremam, ancien président de la Commission pour le droit international et ancien juge ad hoc à la Cour internationale de justice. Sur la quatrième page de couverture de son livre, nous pouvons lire: «Bien que j'ai lu un certain nombre de Mémoires de personnages historiques connus ou de personnes privées, parfois inconnues, l'idée d'écrire mes Mémoires n'a germé que très tardivement. Jusqu'à la fin de la décennie 2010, je ne voyais pas raison particulière d'en écrire. C'est l'enchaînement de quelques circonstances qui ont finalement fait naitre l'envie, puis le besoin de les écrire, en privilégiant l'approche du témoin des événements vécus et commentés.

Fragments de vie

Le lecteur constatera que je parle essentiellement de mon itinéraire professionnel, avec le parcours de l'élève, l'étudiant, l'enseignant, le diplomate, l'arbitre international, le législateur international, le juge international et enfin le retraité provençal. C'est la trame ou le plan qui sera retenu.» Et de préciser: «Il ne m'apparaissait pas utile ou opportun d'évoquer outre mesure les rapports familiaux ou amicaux qui ont jalonné cet itinéraire dont, cependant, quelques brefs éléments sont mentionnés dans les deux premiers chapitres.

Quelques autres éléments apparaîtront également, dans d'autres chapitres, mais juste dans la mesure où ils s'avèrent nécessaires pour la compréhension de ce qui est évoqué et écrit.

En revanche, il m' a semblé utile et opportun de témoigner sur des faits et événements auxquels j'ai été mêlé, en les relatant de la manière la plus objective possible et, surtout, en les éclairant par la façon dont je les ai vécus au moment de leur déroulement, pour approuver ou désapprouver. Cela permet, directement ou indirectement, de contribuer à enrichir la connaissance d'épisodes de l'histoire interne et externe de l'Algérie, pays auquel je reste profondément attaché, quelles que soient les diverses contingences du moment.».

Dans l'introduction, l'auteur rappelle qu'il a fallu attendre 2018 pour se décider à écrire cet ouvrage qui n'est pas des «Mémoires», mais qui se doit d'être considéré comme « des témoignages» sur un parcours personnel qui retracera en effet «une carrière personnelle et professionnelle aussi dense qu'intéressante et parfois imprévue et en parcours une partie du monde entre 1970 et 2019.» Et de souligner un peu plus loin: «Pourquoi ce titre? Tout d'abord au fil du temps, parce que j'ai choisi banalement et simplement un ordonnancement chronologique du déroulement de mes souvenirs, comme fragments d'une vie...» Et d'indiquer: « En rédigeant ce texte, j'ai appliqué ce que j'ai fait pour les ouvrages et les articles que j'ai publiés, en faisant le choix d'une relative brièveté et de la concision.» et renchérir encore à la fin: «Les chapitres sont tous accompagnés de notes de bas de pages, plus ou moins brèves, d'explication ou de précision. Elles peuvent être utiles à propos des personnes, lieux et autres points importants mentionnés, il s'agit en somme d'une brève information du lecteur, pour comprendre le contexte, le contenu et la portée des propos qui lui sont soumis».

En effet, au fil des pages nous apprenons à connaître cet homme au long parcours. Le lecteur découvrira son enfance et adolescence entre la petite et la grande Kabylie, mais aussi ses années lycéennes des plus studieuses, ses débuts de socialisation politique et la grève de mai 1956.

Le chapitre deux comprendra son départ de l'Algérie et son arrivée à Albi puis à Toulouse et puis ses choix d'étudiant, où commencera son militantisme universitaire.

Liberté de pensée et d'action

Le chapitre trois aura trait à ses allers et retours d'Alger, ses premières interférences politiques..

Le chapitre quatre correspondra au processus de réforme de l'enseignement supérieur et le droit, entre réforme de l'enseignement supérieur, les difficultés rencontrées etc. le chapitre cinq abordera lui le volet de l'arabisation de l'enseignement, la surenchère et la conquête du pouvoir. Le chapitre six concernera pour sa part la participation aux activités internationales, notamment avec l'Unesco etc. le chapitre sept est consacré quant à lui aux activités contentieuses internationales, l'arbitrage commercial international, notamment le contentieux des hydrocarbures et l'affaire Chemico-Sonatrach, l'arbitrage franco-iranien etc.

Le chapitre huit est consacré quant à lui à l'attrait, puis l'intérêt pour le Maghreb et l'union du Maghreb arabe entre autres.

Le chapitre neuf abordera pour sa part le retour en France, la décennie noire...Le chapitre dix retracera la quasi-retraite provençale d'Ahmed Mahiou, les activités associatives, les armes nucléaires et les peuples autochtones, le séminaire de formation des magistrats, mais aussi le Hirak, le tribunal de la Banque africaine de développement, l'intérêt pour deux associations, Coup de soleil et Le conseil de la communauté algérienne Provence-Alpes- Cote d'Azur.

L'épilogue du livre est consacré quant à lui à la pandémie de la Covid-19, la fin de vie, la croyance religieuse et autres notes de publications...

En somme, un livre plein d'enseignements et de renseignements sur le parcours d'un homme qui a consacré toute sa vie à travailler au service, notamment des autres, du pays et des valeurs particulièrement politiques et pédagogiques qu'il a essayé d' inculquer notamment à ses étudiants../Un livre précieux, celui d'un homme qui a toujours voulu maintenir une certaine liberté de pensée et d'action dans ses différentes entreprises professionnelles et humaines.

Enfin, à travers son pacours, ce livre retrace aussi certains épisodes édifiants de l'histoire de l'Algérie.