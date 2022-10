La neuvième édition du Festival culturel international de l'inchad s'ouvrira ce mardi, 11 octobre, au théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani de Constantine avec la participation de cinq troupes locales et trois étrangères, a indiqué samedi le commissaire du festival, Salim Louahlouah. Le festival qui aura lieu du 11 au 14 octobre réunira des artistes de l'Algérie, de la Tunisie, de la Palestine et de l'Allemagne, a précisé le même responsable au cours d'une conférence de presse. Cette édition sera exceptionnelle du fait de sa coïncidence avec la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, a-t-il souligné ajoutant qu'elle se tiendra sous le slogan «Mohamed prophète d'Allah, pour lui mon chant» et sera une opportunité pour connaître le patrimoine culturel et touristique algérien. La soirée d'ouverture du festival sera animée par la troupe d'Abderrahmane Bouhbila de Constantine et l'artiste allemande Faridah Busemann, a affirmé Louahlouah. Les troupes Fadhel Seka de Tunisie, l'artiste Sana Moussa de la Palestine ainsi que les troupes Essalam de Tébessa, El Baha de Boussaâda (M'sila), Annouar El Habib d'Ouargla et Ossoul de Tiaret, lauréates des premières places aux festivals locaux de l'inchad à Guelma, Ouargla et Mostaganem, participeront à cette édition, a encore indiqué le commissaire du festival. Il a également ajouté que la manifestation donnera également lieu à des conférences dont celle du docteur. Abdallah Hamadi (Constantine) sur «la célébration du Mawlid dans le Maghreb arabe au travers du manuscrit de l'imam El Azfi El Andaloussi», du professeur. Mourad Ouamara (Alger) sur «les poèmes du Mawlid dans la ville d'Alger» et du professeur Badreddine Zouaka (Batna) sur «l'Inchad, la fabrication de la société des valeurs». Des récitals poétiques seront également donnés par Noureddine Derouiche, Mohamed Chaïta, Abdeldjalil Derouiche, Nacer Louhichi et autres poètes, est-il indiqué.