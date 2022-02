La 7e édition du Festival national universitaire du court-métrage a été ouverte, jeudi soir, à la résidence universitaire des frères martyrs Halissi à Hamla-1 dans la ville de Batna.

Le coup d'envoi de cette nouvelle édition, qui prendra fin le 19 février courant, a été donné par la projection du court-métrage «Kabla Aoual Ardh» de son réalisateur, l'étudiant Abdelkader Bayoucef, de la résidence universitaire Ahmed Draïa d'Adrar.

Cette édition verra la participation de 14 courts-métrages qui concourront pour huit prix, tandis que huit films sont hors compétition et soumis au vote du public des universités et des directions des oeuvres universitaires de 22 wilayas, a précisé à l'APS le chargé d'information et de la programmation du festival, Ali Djari, soulignant que cette manifestation culturelle est organisée par la direction des oeuvres universitaires Batna-Bouaguel.

La projection des courts-métrages se déroulera à distance en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, selon la même source, qui a affirmé que le Festival a été lancé sous le slogan «Créativité cinématographique avec une touche estudiantine».

Un jury composé d'universitaires et d'artistes spécialisés dans le domaine, sélectionnera les meilleurs films en lice, a-t-on relevé, soulignant que les noms des lauréats seront annoncés samedi, tandis que les prix seront remis aux vainqueurs le 19 mai prochain à l'occasion de la Journée de l'étudiant. Plusieurs artistes dont Fatiha Soltane, Hakim Dekkar et Fatima Belhamissi ont été conviés à ce rendez-vous culturel qui sera marqué par l'organisation d'ateliers de formation sur l'art du court-métrage au profit des étudiants itut national supérieur de musique (Insm), ou encore le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (Cnca).