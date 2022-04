La 6e édition du festival culturel local de l'Inchad a été ouverte, dimanche soir à la Maison de la culture Abdelmadjid Chafaï (Guelma), avec la participation de neuf troupes de l'Est du pays. Le commissaire du festival, Amar Aziz a indiqué à l'ouverture de cette manifestation artistique marquée par une présence notable des familles, que l'édition actuelle se tient après de longues années d'absence, précisant que la dernière édition remonte à 2015. Organisée sous le parrainage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, la 6e édition du festival de l'Inchad rassemble plusieurs troupes artistiques des wilayas de Sétif, Annaba, Jijel, Tébessa, Constantine, Guelma et Batna, a fait savoir l'intervenant, ajoutant que cette manifestation se poursuivra jusqu'au 28 avril. Le même responsable a affirmé que l'édition actuelle du festival est dédiée à la compétition entre les troupes qui y participent avec un jury, soulignant que le commissariat du festival a prévu des montants importants pour les troupes qui décrocheront les trois premières places et qui seront qualifiées pour la prochaine édition du festival national de l'Inchad. La compétition officielle a débuté lundi soir et animée par la troupe «Tourath Inchadia» de Sétif, la troupe «Al-Rachad» d'Annaba, la troupe «Nassaim Al-Kornich» de Jijel et la troupe «Naghamat Al-djannah» de Guelma. Le public présent à la cérémonie d'ouverture a salué la reprise du festival qui a donné un nouveau souffle à la scène culturelle à Guelma après une longue stagnation ces dernières années en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19.