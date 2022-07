Le rendez-vous est pris au niveau de la bibliothèque communale de M'Kira. La commune de M'kira dans la daïra^ de Tizi Ghennif (wilaya de Tizi Ouzou) abritera la première édition du Salon des produits du terroir. Il s'agit d'un événement culturel qui extirpera sans doute cette localité de la léthargie qui la caractérise durant l'été. Un riche programme a été concocté par les organisateurs à cet effet. Ce alon des produits du terroir sera en outre une occasion pour rendre hommage à l'un des colonels de l'Armée de Libération nationale (ALN), originaire de cette région à savoir Ali Mellah. La première activité est d'ailleurs le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe d'Ali Mellah. Une première activité qui sera suivie d'une parade vers la bibliothèque avec une troupe de chants traditionnels (Idheballen).

Un riche programme de prévu

Les organisateurs ont prévu plusieurs conférences-débats ayant trait au thème de ce salon. La première sera celle qui sera animée par Hacène Arab, maître de conférences à l'université de Bouzareah et journaliste à Canal-Algerie. Ce dernier interviendra sur le parcours du colonel Ali Mellah durant la Révolution nationale pour l'indépendance. La première journée sera marquée par la présentation d'une pièce théâtrale interprétée par la troupe «Tighri» et d'une autre conférence de Djamel Guemache, docteur en management, directeur commercial à «Pavirev-Algérie», auteur du livre: «Bien-être sanitaire». Le thème de la conférence est: «Quelles productions seraient compatibles avec des niches de marché à forte valeur ajoutée et destinées à l'exportation vers l'Europe compte tenu de la tradition agricole et rurale en Algérie».

Conférences et remise de prix

Lors de la deuxième journée, la littérature sera à l'honneur puisque l'écrivain Ahcène Beggache, auteur de deux romans édités, et également inspecteur de l'éducation en langue française, animera une conférence. Une autre communication est prévue avec les différentes directions de l'Ansej, Angem, Cnac, banque, Itma, DSA, la direction du commerce et les exposants. Les enfants auront droit à leur part d'animation, ont indiqué les organisateurs. De même qu'une deuxième pièce de théâtre sera présentée par la troupe «Zerouki». Le programme se poursuivra avec une conférence de Mohamed Amokrane Zoreli, spécialiste en économie solidaire sur le thème: «Produit du terroir et économie solidaire en Kabylie».

Le salon se terminera avec la remise de prix aux différents participants et l'animation d'un gala artistique par le groupe de la chanson moderne «Tasuta Tamaynut» et d'autres chanteurs. Il y a lieu de préciser que, bien entendu, ce programme sera accompagné tout au long des trois journées que durera la première édition du Salon des produits du terroir par des expositions-ventes.

Les stands en question seront ouverts tous les jours de 8 h à 19 h.