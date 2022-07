La capitale de l'Ouest du pays a vibré, jeudi soir, au rythme de la mode algérienne et de l'habit traditionnel, à travers l'événement «Oran Fashion Week», qui s'est tenu sur le parvis de la bibliothèque municipale «Bakhti Benaouda», coïncidant avec la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022.

Ce défilé de mode, organisé sous le slogan «Oran dans le coeur», qui s'est déroulé en présence d'un public passionné par la mode, d'amoureux de la mode traditionnelle et de professionnels de la confection haut de gamme, dans une ambiance agréable où se mêlait mode, authenticité du patrimoine et musique moderne.

Ce spectacle, qui se tient pour la première fois en Algérie en plein air, est une «édition spéciale» puisqu'il est organisé à l'occasion des JM et vise à mettre en valeur l'histoire des costumes traditionnels algériens et à oeuvrer pour la préservation et la promotion de ce patrimoine à l'échelle mondiale, selon le directeur artistique de la Fashion Week d'Oran, Saïd Mohamed Amine.

Dans ce cadre, trois défilés de mode ont été organisés, avec des marques, des couleurs et des formes variées, arborant des designs magnifiques, attractifs et élégants.

Le premier défilé met en avant la mode traditionnelle algérienne et le second porte sur l'ancienne mode avec une touche moderne, tandis que le troisième s'est concentré sur des modèles algéro-africains, signés de trois créateurs, représentant les maisons «Jawahir Création» d'Oran, «Vintage Touch» en collaboration avec le créateur Fares et «Algerian African Wax» d'Alger.

L'événement a été marqué par la présentation par 20 mannequins des deux sexes de costumes traditionnels tels que la blouse oranaise, le karakou, le caftan et d'autres effets vestimentaires qui mettent en valeur la diversité et la richesse de l'Algérie dans le monde de la mode, devenue une nouvelle source d'inspiration pour la mode internationale.

La Fashion Week d'Oran a également permis d'en savoir plus sur une variété de vêtements classiques avec une touche moderne et une autre qui comprend un groupe de mode luxueux qui combine le tissu africain avec ses belles couleurs harmonieuses reflétant la nature et la culture du continent, ainsi que l'originalité et la splendeur de la conception algérienne.

Le public a également apprécié les performances musicales des «West Town Boys» et du chanteur Abal.

La Fashion Week d'Oran est organisée par Toumiat Lakhdar Nasrallah, fondateur de cet événement, et Saïd Mohamed Amine, directeur artistique et exécutif de cet événement culturel, en coopération avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens.