L'Expression: Vous êtes ici à Oran dans le cadre d'une résidence avec plusieurs écrivains. Un mot là-dessus?

Amin Zaoui: C'est une résidence qui rend hommage à la ville d'Oran, d'abord à l'occasion des Jeux méditerranéens, mais en même temps, il s'agit aussi de savoir comment écrire Oran.

Comment feuilleter l'histoire d'Oran à travers sa mémoire, ses personnages. Vous savez qu'Oran est une ville qui est très connue en Europe, par contre, elle n'est pas très connue en Algérie et dans le monde arabe. Je crois que cette résidence peut offrir à Oran un livre qui peut se lire d'abord en français puis en arabe et dans d'autres langues.

Dans cette résidence il y a des écrivains qui viennent de la Syrie, de l'Egypte, du Liban, de l'Italie, mais aussi des Algériens, des Tunisiens. Je crois que ça peut donner un texte qui peut tracer d'abord le nouveau visage d'Oran, mais en même temps la mémoire d'Oran.

La ville d'Oran mérite, certes, une résidence permanente pour plus la découvrir et puis, aussi, découvrir ses personnages qui l'on peinte.

Oran est un espace qui a bien vécu dans le roman européen, dans le roman arabe, c'est une ville qui a été visitée par beaucoup d'écrivains arabes par exemple Nezzar Kebani, Saâd Youcef, c'est la ville d'Albert Camus, de Robles, d'Yves Saint Laurent. C'est une ville qui a une mémoire chargée, mais malheureusement nous ne l'avons pas encore bien présentée à la nouvelle génération.Ecrire un livre dans ce sens, c'est aussi, dire à la nouvelle génération que nos villes sont plurielles.

Ce sont des villes où vivaient tout un ensemble de différences et je crois que c'est ça qu'il faut garder de cette ville et le défendre, c'est-à-dire les valeurs de la différence et de la pluralité.

Et comment Amin Zaoui s'imprègne t-il de cette ville actuellement?

Personnellement j'essaye de m'oublier et de m'évader dans cette ville. D'abord, à travers mes souvenirs de cette ville: C'est la ville où j'ai eu mon premier amour. C'est ici où j'ai connu ma femme. J'ai fait aussi mes études ici à l'université.

Oran est une ville que je considère comme une partie de moi-même. Ceci dit, il y a des couches dans la ville que l'on ne connaît pas.

J'essaye de la revoir maintenant, de la revisiter à travers les nouveaux espaces, les jardins, des personnalités comme cheikh El Maghraoui, un grand soufi et faquih très révolutionnaire et puis aussi El Mahrez El Ouahrani qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les rêves (El manamate).

J'essaye de revoir cet Oran qui est plein de symboles. Tout ça à travers moi-même, en décrivant comment j'ai vécu dans cette ville, mais aussi comment la ville a changé.



Et quelle est votre méthode d'écriture?

Il n y a pas vraiment une méthode académique. Personnellement, j'essaye d'abord de rassembler des sentiments, des choses qui m'habitent et me provoquent, me rendent un peu curieux pour monter et remonter la ville. Il n' y a pas d'approche méthodique. Mon texte est explosif et va dans tous les sens.