«Un spectacle-concert 100% DZ et pour tous les amoureux de la musique algérienne. Dans la salle mythique de l'Olympia. On va chanter, danser, rire le temps d'une soirée avec à l'honneur l'Algérie» peut-on lire sur la page facebook de l'événement. Il s'agit, en effet, d'un concert unique en son genre qui se tiendra le 14 juillet prochain dans la prestigieuse et mythique salle de l'Olympia à Paris, en France.

Baptisé «One Night In Algeria», ce concert-spectacle «va permettre, dans cette salle qui a accueilli les plus grands noms de la scène musicale mondiale, à l'Algérie de rayonner. Cela grâce au casting des meilleurs artistes algériens, dans les domaines de la musique et de l'humour et qui interprèteront les plus grands classiques du répertoire populaire algérien», peut-on lire dans le communiqué de presse.

De grosses têtes d'affiches

En effet, de nombreuses têtes d'affiches vont marquer cette soirée. Ces derniers viennent d'horizons musicaux divers et ne manqueront pas de faire vibrer la salle de l'Olympia.

On citera la grande diva cheba Zahouani, marraine de cette 1ere édition, Hana Guezzar et Cheikh Nhari, un duo de présentateurs de choc, Lynda Sherazade, la nouvelle génération de chanteuse qui porte haut sa double culture avec du son saoul Rn'b oriental, Yasmine Ammari qu'on ne présente plus, demi-finaliste de The Voice France, comédienne aux multiples talents et surtout à la voix qui porte et au charisme certain! On relèvera aussi Hamidou le crooner par excellence, Mok Saib qui totalise à lui seul des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, Meziane Hamiche chanteur, compositeur, interprète très apprécié en Algérie, mais aussi en France, Beihdja Rahal la diva de l'arabo-andalou, Sofiane Saidi le nouveau prince raï 2.0 qui fera transpirer plus d'un à coup sùr ce soir là et enfin, le groupe Tighri Uzar, les trois soeurs Ammour qui vont proposer au public un récital kabyle digne des plus grands.

En somme, cette soirée promet de faire voyager le public au coeur de l'Algérie via un melting pot de musiques et de mélodies en tout genres avec un programme artistique de qualité.

Quand la musique rime avec citoyenneté

«Nous allons aussi aider les Algériens en versant une partie des bénéfices à l'Association franco-algérienne de pneumologie qui fait un travail remarquable sur le terrain.» soulignent également les organisateurs dans le communiqué de presse. «Après deux longues années sans voir les familles et les amis de l'autre côté de la Méditerranée; les Algériens, amis de l'Algérie et amateurs de la musique algérienne en générale ont enfin leur grand rendez-vous, le vendredi 14 janvier 2022, pour un concert unique et caritatif à l'Olympia», soulignent les organisateurs qui promettent «Une soirée festive, à la rencontre d'artistes algériens, pendant laquelle le spectateur sera plongé au coeur de l'Algérie, et découvrira les plus grands classiques de son répertoire musical, repris par la nouvelle génération. Un trait-d' ‘union entre la nostalgie du passé et l'espoir en l'avenir.». Et d'ajouter: « One Night In Algeria», ce n'est pas seulement la fête et la musique, c'est aussi la citoyenneté et l'engagement car une partie des profits sera reversée à l'Association franco-algérienne de pneumologie qui fait un travail remarquable sur le terrain en aidant les hôpitaux algériens. Pour faire rimer soirée avec solidarité, remplissons l'Olympia, et voyageons en Algérie qui chante, qui danse et qui rit.» Voila qui est dit!

À noter, pour ceux qui comptent faire le voyage, que le tarif du billet est de 30 à 95 euros.

Une raison supplémentaire pour y aller: faire la fête tout en étant utile. Alors pourquoi bouder son plaisir?