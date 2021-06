L'Expression: «Secondes escapades» est votre deuxième esai. Vous y présentez un programme philosophique éclectique. Dites nous briévement de quoi s'agit -il exactement?

Samy Assad: En effet, je viens de publier «Secondes escapades» aux Editions Hibr avec le soutien de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins, faisant suite à «Premières pérégrinations» édité en janvier de cette année chez les Editions Voir Par le Savoir. Comme pour mon premier ouvrage, «Secondes escapades» présente un programme philosophique éclectique; il traite de plusieurs thèmes différents: l'amitié, l'amour, la pensée, la violence, la dégénérescence... Le livre est une continuité logique de son prédécesseur, au sens où il invite l'homme à cultiver une grande âme, après avoir pratiqué l'apnée et l'introspection profonde (référence au thème central de «Premières pérégrinations); il est alors ici question de rapport sain et fructueux à soi et aux autres. Le concept «d'homme véritable» refait ici son apparition pour affronter «l'univers burlesque», un monde de chute des valeurs sociales régulatrices, au profit d'une animalité profonde et originelle qui ressurgit pour asservir l'homme. Fragmenté en aphorismes autonomes et variés, l'ouvrage encourage la libre interprétation, en proposant simplement de nouveaux sentiers de réflexion, et des angles d'observation différents sur des sujets existentiels, moraux et sociétaux.

Pourquoi ce penchant spécficique pour la philosohie dans vos ourvrages?

Au départ, avant d'avoir pensé à publier des livres, j'écrivais quelques textes sporadiquement, afin de dialoguer avec moi-même et de mieux comprendre mes états d'âme. J'ai toujours été quelqu'un qui pratiquait la communication intra-personnelle. Être en paix avec soi, s'aimer et accepter que bien des choses extérieures à notre volonté, puissent échapper à notre contrôle, sont autant d'axes qu'il est primordial de développer pour ensuite assainir son rapport à la vie et aux autres. La philosophie est partout, et parfois là où les gens l'imaginent le moins. Elle est une discipline qui forge les pensées, les opinions et le train de vie des hommes. En toute chose de ce monde se cache quelque part l'exhalaison de la philosophie. Si j'ai choisi de consacrer deux livres à cette discipline de l'esprit, c'est pour lui redonner une place dans notre société, car elle est un moteur de développement, et un outil prépondérant pour l'évolution des civilisations et des peuples. Vulgariser et démocratiser la philosophie, sinon la remettre à l'ordre du jour, sont autant d'initiatives nécessaires à mon sens, notamment chez nous en Algérie.

Que vous apporte l'écriture: vous décrire, dire ce qui gît au plus profond de vous...?

Elle me permet de vivre de folles aventures. Grâce à l'écriture, je peux donner vie à mon imagination, à mes fantasmes et à mes émotions. C'est également une technique qui procure une meilleure connaissance de soi, car elle vous amène à mettre des mots justes sur vous-même. Tout écrivain partage en réalité son intimité profonde à travers le texte; tout ce qu'il peut produire, vient de ce qu'il ressent dans sa chair et dans son esprit, rien n'y est extérieur. En lisant, vous faites donc la rencontre d'un homme, d'une histoire et d'une vie pleine de surprises.

Maintenanat que le torrent est ouvert...avez-vous préparé des rigoles pour de nouveaux prjojets?

J'en ai beaucoup comme tout un chacun dans ce monde, en partant du principe que le simple fait de penser à la baguette de pain que l'on va acheter le lendemain constitue un projet, qui va générer des pensées, une organisation et un ensemble d'actions. Toutefois, en ce qui concerne mon oeuvre littéraire, d'autres chantiers bien entendu sont en construction, et je compte m'éloigner de l'essai pour toucher d'autres genres à l'avenir.