L'Expression: Nous sommes à quelques jours de la clôture des Jeux méditerranéens. Comment se font les préparatifs?

Salim Dada: C'est intense, c'est excitant. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de problèmes bien sûr, beaucoup de joie pour réaliser aussi le filage du spectacle de clôture qu'on prépare depuis la fin de la cérémonie d'ouverture. C'est aussi, bien sûr, une autre joie quant aux autres activités culturelles qu'on a organisées. Là on est au théâtre de verdure, il y a un public magnifique. Oran est devenue une ville culturelle d'autant qu'elle est une ville méditerranéenne, sportive durant ces deux semaines-la. On se donne rendez-vous le 06 juillet à 21h Ça va être un beau spectacle. Un autre spectacle, une autre envergure. Ça ne ca sera que de la joie.

Qu'est-ce que vous entendez par une autre envergure?

On est sur une autre approche. Il ne s'agit plus d'un spectacle, comme je l'ai écrit, de conceptualisation dans l'idée de parler de la culture algérienne, de l'histoire et sa civilisation ainsi que du rapport entre l'Algérie et la Méditerranée, le rapport entre la danse et le sport, là on est sur quelque chose de plus festive, on est sur une scène musicale. C'est un spectacle artistique en fait. On célébrera la fin des jeux, -On espère déjà que cela soit réussi- le palmarès de la délégation sportive algérienne qui s'annonce avec un très bon parcours jusqu'à présent et enfin la fête de l'indépendance et de la jeunesse, donc trois éléments qui feront que le spectacle doit raisonner comme festif, joyeux et optimiste.

Vous avez affirmé que vous étiez satisfait quant au spectacle d'ouverture. Comment l'avez-vous pensé justement?

Tout spectacle commence par un texte, un scénario puis par un concept, chose faite depuis mon installation. C'était le premier objectif à franchir après ma nomination. Le scenario étant écrit, conceptualisé, il s'agissait de parler de l'Algérie pour les autres et faire entrer la Méditerranée dans le récit algérien et non pas rester dans un récit algéro-algérien. Je pense que les gens ont capté et compris cela. C'est un autre type d'écriture. À un moment donné, il fallait passer à la réalisation et là on a fait appel à des professionnels, les meilleurs dans le monde, soit en pyrotechnie, le mapping, les danseurs on a fait avec ce qu'on a en Algérie. On a casté plein d'amateurs. Les professionnels étaient réquisitionnés par les autres spectacles, mais l'orchestre était là. C'était un orchestre algérien. La qualité était évidente. On a vraiment soulevé la barre et joué toutes les compostions qui ont été écrites. Bien sûr, tout cela n'est pas le propre travail de Salim Dada. Moi je me suis occupé du texte, de la vision et direction artistique. J'ai écrit une grande partie de la musique que j'ai dirigée moi-même. Apres, j'ai fait appel à d'autres personnes comme Farid Aouamer qui était là avec moi dans la composition sur d'autres aspects, notamment technique. La technologie était assurée par Philippe Cieuta, un des meilleurs metteurs en scène en mapping. C'est le premier qui a mappé les stades au début des années 2000. On a vraiment une référence internationale. Au niveau de la création d'image, des drones ou de la pyrotechnique synchronisée, on a fait appel aussi au meilleur artificier et meilleur pilote de drone. On a constitué une équipe internationale qui fait rentrer l'Algérie dans le monde du show du XIe siècle.

Une question qui est reliée à l'aspect technique justement, Certains ont affirmé que DJ Snake n'a pu venir se produire à l'ouverture, faute de matériel assez conséquent...

Non, c'est faux. Ici, au stade je peux vous assurer que le parc technique qu'on a en terme de son, de lumière et de vidéo c'est cinq fois le parc de l'Algérie. On a mis le paquet sur le matériel et le back line . On a tout ce qu'il faut pour faire de grands spectacles et vous allez voir à la clôture inchallah.

Donc si DJ Snake allait venir, il aurait pu animer un grand spectacle?

Il peut ramener juste ses platines et jouer! S'il vient? On ne sait pas...