Le film « Objectif Hirak » réalisé par le journaliste algérien Redha Menassel a remporté lundi 22 novembre 2021, le « Grand Prix Abdel Aziz Boye du meilleur film documentaire » au « Baol Films Festival » qui s’est tenu du 19 au 21 novembre 2021 à Diourbel, Sénégal. Sorti le 22 février 2020, ce film retrace chronologiquement les événements des douze premiers mois de cet incroyable Mouvement populaire qu’est le « Hirak » algérien à travers le regard de cinq photographes : Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed Ait Issad, Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali. En véritables témoins de leur époque, ces cinq chasseurs d’images étaient présents dès le 22 février 2019 pour immortaliser cette histoire en marche avec des clichés incroyables, partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Redha Menassel est journaliste à Radio Alger Chaine 3. Depuis sa sortie, son documentaire en est à sa 16ème sélection internationale. Il a déjà remporté des prix en Tunisie, en Inde et maintenant au Sénégal. Ce Grand Prix vient en hommage à une grande figure du cinéma africain, Abdel Aziz Boye, réalisateur et professeur à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar qui a formé toute une génération de réalisateurs, à ses propres frais. Il laissera derrière lui des films poignants comme « Geuti Goudi » en 2013 et « Dem Dem » en 2017.