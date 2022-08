Le mardi 27 septembre à 19h00 l'Institut français d'Alger accueille une conférence qui sera animée par Jean-Loup Chrétien, pilote de chasse et d'essai, astronaute. Ce dernier, a été cosmonaute à la Cité des Étoiles de Moscou en 1980-1982 et 1986-1988, puis à la Nasa en 1984-1985 et 1994-2001. Pour asssiter à cette rencontre, il vous suffit de réserver à: [email protected] «Notre Terre est bien petite et ne nous paraît grande que parce que nous sommes des microbes grouillant à sa surface. Si nombreux que nous pouvons la mettre en péril... Dans ces conditions, le citoyen du monde est bien facile à imaginer. Ce n'est ni un cosmonaute, ni un astronaute. C'est tout simplement un être humain qui a la vision relative de l'immensité et du détail, la vision d'une Terre où une main, un pied maladroits peuvent, dans leurs actions, entraîner des conséquences bien plus terribles que ne le suppose le microbe propriétaire de ce pied ou de cette main...» À travers cette conférence, Jean-Loup Chrétien revient sur l'avenir de l'homme dans l'espace et sur le devenir de notre planète. Jean-Loup Chrétien est le premier Français dans l'espace. Il a réalisé trois vols dans l'espace et une sortie extravéhiculaire. Il compte plus de 12 000 heures de vol et un mois et demi dans l'espace. Il est membre de nombreuses associations aérospatiales en France et aux USA, héros de l'Union soviétique et docteur honoris causa de l'Institut aéronautique de Moscou, il a aussi été P-.D.G de la société Tietronix Optics. Il sera exceptionnellement en Algérie à l'occasion du lancement de cette édition algéro-française de la Nuit des étoiles.