Il s'agit de Hacène Hirèche qui vient d'annoncer la sortie de son nouveau livre consacré au poète de l'exil, l'un des plus grands que l'Algérie ait enfanté. Hacène Hirèche a choisi la date anniversaire de la naissance du poète d'Agouni Gueghrane afin d'annoncer la sortie de son ouvrage qui vient ainsi s'ajouter à la bibliographie variée consacrée au même aède.

L'ouvrage qui parait aux Éditions L'Harmattan en attendant de faire l'objet d'une réédition indispensable en Algérie s'intitule: «Slimane Azem, blessures et résilience». C'est la manière avec laquelle l'universitaire Hacène Hirèche rendra hommage à Slimane Azem à l'occasion du 104ème anniversaire de sa naissance.

Dans le résumé du livre de Hacène Hirèche, rendu public par les Éditions L'Harmattan, il est rappelé que Slimane Azem (1918-1983) est né en Algérie à Agouni Gueghrane: il a subi de plein fouet les affres de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Ses chants de philosophie politique lui ont valu d'être censuré aussi bien avant qu'après l'indépendance jusqu'à 1988. Décédé trop tôt à l'âge de 65 ans, Slimane Azem «nous a légué un paradoxe: tirer sa révérence pour revenir en force, s'éteindre tout en rayonnant, faire triompher ses droits tout en ayant tout perdu».

Un retour avec éclat

L'auteur rappelle aussi que le nom de Slimane Azem ainsi que son oeuvre reviennent aujourd'hui avec éclat en France et en Algérie. Comme le titre du livre le suggère, le regard de Hacène Hirèche sur Slimane Azem, sa vie et son oeuvre, n'est pas dépourvu d'une dimension psychologique.

De par sa formation universitaire et sa profession, Hacène Hirèche possède les facultés indispensables pour se pencher sur Slimane Azem avec des aspects nouveaux jamais appréhendés jusque-là. Hacène Hirèche est originaire de la même région que Slimane Azem, les Ouadhias dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Agé de douze ans en 1962, Hacène Hirèche a vécu lui aussi les affres de la guerre et la barbarie du colonialisme français. Hacène Hirèche a beaucoup écrit sur Sliane Azem et sur d'autres poètes et chanteurs kabyles. Il a également animé des conférences sur les mêmes thèmes et sur Slimane Azem plus particulièrement. Hirèche est un fin connaisseur de la culture amazighe. Pour rappel, il est chargé de cours de langue amazighe à l'université de Paris-VIII. Il est également président de l'association Atout Kabylie-Europe. Il est docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL (programmation neurolinguistique).

Hacène Hirèche a déjà publié un livre où il a abordé de nombreux sujets politico-culturels lui tenant à coeur et qu'il maîtrise le mieux.

Le livre est intitulé: «Quel avenir pour l'Algérie et quelle place pour la Kabylie? Et autres propos d'un universitaire militant». Et, il a connu un grand succès en librairie pour son contenu de haute facture intellectuelle mais aussi du fait que l'auteur est une personnalité culturelle très connue dans l'univers de l'amazighité. Ce premier livre de Hacène Hirèche a été publié en 2015.

Figure emblématique de la chanson kabyle engagée

De nombreux livres ont été écrits par d'autres auteurs dont celui, paru il y a une année, intitulé: «Slimane Azem», de Mehenna Mahfoufi.

Ce dernier a, d'ailleurs, rendu public un message à l'occasion du 104ème anniversaire de la naissance de l'auteur de «À Moh à Moh» où il déplore qu'après une année d'existence, son ouvrage n'a toujours pas fait l'objet d'une lecture critique. «Je n'ai donc toujours pas de retour. Pourtant, il s'en est vendu environ 200 exemplaires. Ce livre contient un tas de réponses aux questions que se posent ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette figure emblématique de la chanson kabyle engagée», souligne Mehenna Mahfoufi dont l'ouvrage n'est malheureusement pas édité en Algérie.

Chose qui aurait pu lui permettre d'avoir un nouveau souffle et un retentissement beaucoup plus important. Il y a lieu de préciser enfin que l'un des livres les plus importants et les plus complets, écrit sur Slimane Azem est celui du chercheur Youcef Necib qui a consacré, carrément, sa thèse de doctorat à l'immense poète de l'exil.

Ce livre a d'ailleurs été réédité à plusieurs reprises. Il a même été traduit et édité en langue arabe.