L'Expression: Dans votre dernier roman, vous avez effleuré à peine la pandémie de la Covid-19. Pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas vous focaliser sur cet événement qui a bouleversé le monde?

Ahmed Benzelikha: Le récit évoque la pandémie sans être un roman sur la pandémie, tout en insistant sur les gestes barrières et la distanciation comme dans la scène où Rep se rend à la poste pour toucher sa pension de retraite. C'est aussi un récit que j'ai voulu post-Covid, par optimisme et volonté, confiant en les ressorts de la science et de la solidarité humaine. Toutefois, en dehors de ce roman, je me suis pleinement engagé dans la lutte anti-Covid en proposant un ensemble de mesures concrètes à l'échelle internationale en ma qualité de président du Comité communication et information pour l'Unesco en Algérie. Propositions hardies et innovantes - consultables en ligne sur le lien de l'Unesco https://m.youtube.com/watch?v=lRh4GokZb4E-, qui ont, depuis, été reprises par d'autres instances dont l'ONU.

Dans le même roman, le lecteur est surpris à chaque fois qu'il avance dans la lecture, car il constate que les personnages sont furtifs, ils apparaissent et disparaissent sans pouvoir «mettre la main» sur le personnage principal. Pourquoi ce choix?

C'est un choix voulu pour illustrer le monde d'aujourd'hui, un monde sans héros, où la standardisation est de mise. Un monde virtuel aussi où tout va vite, où les individus sont des «profils» interchangeables qu'on peut supprimer d'un simple clic.

Dans le même roman, vous êtes complètement sorti des sentiers battus des thèmes habituellement abordés par les écrivains algériens, pourquoi ce changement radical dans le choix des thèmes?

Je suis assez anticonformiste pour vouloir aller au-delà des modes et des moules que l'habitude et les chapelles ont tendance à installer, tout en respectant, bien sûr, les choix de chacun, car je pense qu'en littérature, comme dans tous les autres domaines, la liberté, mais aussi le débat, doivent être de mise. J'essaye d'aller vers des thématiques plus ouvertes, plus universelles, marquées par la défense des valeurs, tout en faisant entendre la voix du grand pays, l'Algérie, qui est le nôtre et les voix de ceux qui l'ont fait et de ceux qui continuent à le faire, depuis la haute Antiquité jusqu'à ce XXIeme siècle digital.

Les lieux où se déroule l'histoire du roman sont imaginaires, pourquoi avez-vous également opté pour un tel choix?

D'abord pour avoir plus de liberté afin de développer une intrigue qui ne pouvait se satisfaire sans épuiser, d'une manière ou d'une autre, un pays identifié, tout en faisant en sorte que la contrée imaginaire soit tout à fait «vraisemblable» et même «assimilable» à des pays existants. Ensuite, pour illustrer la thèse que développe le roman, celui d'un monde mondialisé où le monde selon la formule de Mac Luhan est devenu non seulement un village planétaire, mais aussi un pays virtuel, celui d'internet, où les pays réels cèdent le pas devant un écran de smartphone.

Votre roman a plusieurs dimensions, dont l'une est celle ayant trait à la psychologie. Vous revenez sur l'enfance de vos personnages et démontrez ainsi pourquoi, une fois adultes, ils se comportent de manière exécrable. Est-ce à dire que même ces personnages «méchants» sont à plaindre en fin de compte?

La dimension psychologique est effectivement présente dans le roman et s'avère une des clés d'interprétation du comportement des personnages, sans verser dans un «psychologisme» réducteur ou de citer tels ou tels travaux de Durkheim. En fait, il s'agissait surtout de mettre en exergue et d'illustrer le concept d' «histoire personnelle». Une histoire qui rétablit l'individu en tant que tel et l'être en tant qu'itinéraire. Quant à vous répondre que les méchants sont des victimes à plaindre, je ne peux que choisir de vous rétorquer par l'affirmative et ils sont d'abord victimes d'eux-mêmes car leurs choix engagent leur responsabilité. Pour retenir votre exemple repris du roman, si l'enfance prédispose, notre sens moral et notre libre arbitre disposent. Le mercenaire reconverti en marchand d'art, le peintre martyr ou le rescapé des camps d'extermination nazis, sont libres et contraints, libres de leurs choix moraux et contraints par leurs conditions passées ou présentes. Dilemme cornélien, questionnement shakespearien ou conscience dostoïevskienne, la psychologie traverse et marque le travail littéraire.

Dans votre roman, le tableau de peinture volé, vendu, puis ayant disparu, etc. Par cette toile, qu'est-ce que vous aviez envie de symboliser en réalité?

Un des thèmes du roman est l'art et l'art est, comme la littérature, ouvert à l'interprétation et aux faisceaux sémantiques des uns et des autres. Le tableau, comme l'art, est ainsi le symbole du sens du monde et de sa beauté, mille fois perdu, mille fois retrouvé, toujours recommencé.

Quelle est le message principal que vous voudriez transmettre à travers l'écriture de ce roman?

Un message de clairvoyance, de conviction, de partage et de vérité, à travers un travail littéraire de réflexion, mais aussi de plaisir.

Vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur la presse. Pouvez-vous nous dire quelle place a aujourd'hui la presse traditionnelle (journaux papiers, télés et radios) face à l'invasion écrasante des réseaux sociaux?

La presse est d'abord un esprit et un métier, et c'est aussi un ancien journaliste qui vous le dit, donc de ce point de vue si les moyens changent la visée demeure. Ma conviction et mon approche est que les supports traditionnels ne vont pas disparaître, mais plutôt s'adapter sous des formes nouvelles, une fois stabilisée la tendance des réseaux sociaux et une fois capitalisées les limites de ces derniers. Je vais peut-être vous étonner, mais je prévois la déshérence à terme des réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Pouvez-vous nous parler brièvement de vos autres livres édités?

Entre des essais dans le domaine de la communication, celui de la sociopolitique et de l'économie et des oeuvres de fiction avec des romans consacrant la résistance de notre nation à l'invasion française, revisitant l'Odyssée d'Homère ou exorcisant l'oeuvre de Cervantes, je pense avoir fait valoir, à chaque livre écrit, les choix résolus d'un Algérien, fier de son appartenance en faveur des valeurs universelles, de l'humanisme, de la justice, du progrès pour tous et de la dignité de tous.

Quel regard portez-vous sur la littérature algérienne d'aujourd'hui?

La littérature, comme la culture, constituent dans le monde d'aujourd'hui un levier. Pour des raisons intrinsèques, liées à leur nature articulatoire dans la vie des sociétés, mais aussi extrinsèques en relation avec le discours manipulateur des tout-puissants médias (y compris et dans leurs formes anodines, mais structurantes, de «loisirs» digitaux), des idéologies néolibérales mondialistes où le culturel et ses expressions, dont la littérature, sont des vecteurs dirigistes qui cautionnent ces idéologies et leur domination. C'est donc d'un levier que nous parlons si nous évoquons la littérature algérienne en ce XXIeme siècle et comme tous les leviers, il s'agit pour les sociétés et les nations d'en faire bon usage. La littérature algérienne me semble, dans sa diversité, riche, vivace et d'un potentiel indéniable, reste à en faire bon usage.

Pour terminer, peut-on savoir quels sont vos projets d'écriture immédiats?

L'être humain se nourrit de projets et actuellement je travaille sur un essai relatif au financement de l'agriculture, domaine où j'ai eu à travailler à la fin des années 90 et qui me semble très important en ces temps où la sécurité alimentaire constitue un enjeu de taille, l'homme ne se nourrissant pas seulement de littérature!