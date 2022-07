Dans le but de toujours faire plus et mieux et surtout «rendre hommage à ceux qui nous ont précédés», tel souligné par Mourad Senouci, le directeur du TRO a annoncé avant-hier, lors d'un point de presse, le lancement à la rentrée d'une nouvelle technologie de pointe qui permettra au public de réserver sa billetterie en ligne tout en visionnant par multimédia le siège où ils pourront s'asseoir, mais aussi d'avoir une visibilité globale et détaillée de ce très beau théâtre. «On est heureux et fiers de partager avec vous cette nouvelle étape dans le développement des moyens de gestion du théâtre.

Cette étape était planifiée au programme de gestion de la société quand j'ai été nommé en 2017 et parmi les objectifs que j'avais tracés figure la modernisation du théâtre et cela passe par tous les aspects technologiques; car on croit en la compétence qui existe en Algérie. On a tenté de créer un environnement de travail ici au théâtre, qui a une relation avec le savoir, la science, la technologie et on a commencé à travailler tout doucement, mais le Covid nous a retardés pendant deux ans», a fait savoir Mourad Senouci qui fera remarquer que son rapport avec ce théâtre est aussi subjectif.

«Ce théâtre on l'aime. On le chérit, on a grandi avec et on connaît son histoire. On connaît les gens qui sont décédés ici et qui se sont sacrifiés pour ce théâtre. Pour qu'ils ne meurent pas encore, on se devait de poursuivre leur travail avec ce que l'on peut avec les moyens d'aujourd'hui, à savoir la technologie.

Gagner la bataille du public

Notre but était aussi d'élever à la fois la qualité des représentations et la relation avec le public. On considère qu'on est en train de gagner la bataille du public. Nous affichons souvent complet. C'est le public qui choisit et il a raison. Nous sommes ouverts à tout le monde. Ces derniers jours nous avons fait le plein. Ce n'est pas dù à la conjoncture, mais c'est un travail qui a été entrepris durant des années.

La preuve, on est le seul théâtre où l'entrée est payante. Celui qui paye sa place, vient par amour et par respect.» Et de rappeler aussi les autres actions entreprises avant, telle l'ouverture d'un centre bibliographique qui est local et qui tend à être national. «Aujourd'hui on est en train de boucler la boucle.

À partir du mois de septembre, ce théâtre entrera dans une nouvelle dimension. Si on arrivera à le faire, on consolidera la chose et on aura achevé notre mission. Récemment, les visites sont devenues payantes. Cela veut dire qu'on est en train de réhabiliter le théâtre. Cela se passe comme ça partout dans le monde. Là où on va on paye l'entrée d'un théâtre. Ces recettes, on va les reverser dans l'animation des quartiers car notre démarche se veut citoyenne avant tout.».

Et de céder la parole aux deux représentants des deux starters qui ont pris en main le projet du site internet et la plateforme numérique qui sera lancée en septembre. Madame Meriem Bendali Braham, DG d'Elite Concept, dira avoir voulu mettre la technologie au profit du patrimoine étant une amoureuse de la culture dans notre pays eu égard à l'effervescence culturelle qui se tient dans le TRO et sa belle architecture historique.. Et M.

Visites virtuelles

Farès Benyoucef, DG de Inside 360 Algérie, qui a développé ce système d'exploitation numérique et digitale d'expliquer comment fonctionne le dispositif de ce site: «On a développé un système de réservation de billets en ligne, qui se fait en s'inscrivant par un formulaire avec tout mode de payement qui va venir au fur et à mesure, mais aussi de visite virtuelle des espaces du théâtre à travers un parcours précis de chaque coin du théâtre. Le client pourra choisir son siège et visualiser son emplacement.

Le site comprendra aussi toutes les actualités du théâtre, les témoignages des amis du théâtre, l'actualité des spectacles, une partie sur le centre Abdelkader Alloula...». Et Mourad Senouci de compléter: «Dans ce site nous avons ramassé tous nos services. Il y aura une adresse afin que toutes les troupes qui veulent se produire chez nous pourront envoyer leur dossier et on est soumis à répondre par oui ou non. Plus la peine de se déplacer pour déposer sa demande et son dossier.

Une autre adresse «projet» sera mentionnée pour les auteurs qui veulent déposer aussi leurs projets» Le site comprendra également une partie archive qui fera connaître tous les spectacles qui ont eu lieu au TRO depuis l'indépendance.

À noter qu'à terme un sponsor sera de la partie pour financer ce site» qui, a-t-on soulignéé, a été le résultat d'entrées d'argent de tous les spectacles qui ont lieu dans ce bijou théâtral qui a vu passer les Alloula, Serat Boumediene, Abderahmane Kaki et autres. Et Mourad Senouci de rendre hommage enfin à toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre pour exécuter avec professionnalisme toute cette stratégie de proximité avec le public.

À noter que ce système d'information qui sera encore renforcé numériquement sera plus tard présent comme application sur le téléphone.