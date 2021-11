«L'art c'est comme une spirale ça ne s'arrête jamais» dixit Chegrane Noureddine. Notre grand artiste algérien sera l'hôte de la galerie Le Paon, au centre des Arts, Riadh Elfeth, niveau 108, galerie Isma. De façon inédite, l'artiste partagera avec son public, son introspection à travers une exposition qui se déroulera du 4 jusqu'à 25 décembre 2021. D'après monsieur Chegrane à un moment où on commence à s'interroger, on se regarde dans le miroir, on se parle à soi-même... Qu'est-ce que je ressens? Qu'est- ce que je suis en train de faire? Quel chemin de l'art suis-je? Qu'est- ce que je représente? Que devient l'artiste dans notre société? Tous ces questionnements trouveront peut-être une réponse avec les oeuvres picturales de ce monument des arts plastique algérien.