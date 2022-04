L'Expression: Depuis la sortie de votre deuxième album, vous ne cessez de vous produire, remportant un franc succès auprès du public. Pourriez-vous nous parler déjà de votre programmation durant ce mois de Ramadhan?

Benkhira Saïd: Dieu merci, effectivement, nous, on travaille au maximum pour atteindre nos fans ou ceux qui nous suivent et les auditeurs. Le résultat, en tout cas, est effectivement l'engouement du public. Nous avons animé plusieurs dates de concerts et nous sommes très contents de par la masse du public qui vient nous voir. Les tickets se vendent très vite et très bien. C'est quelque chose qui nous rend très heureux. Je dis au public un grand merci.

Comment évaluez-vous votre public?

Notre style de musique marche bien ces dernières années. Ce n'est pas comme le jazz ou le reggae. Dieu merci, les gens se sont mis à écouter ce style de musique et malgré le fait que le public ne comprend pas parfois les paroles, il ressent la musique et il communie avec elle.

Parlez-nous de votre musique et les paroles que vous chantez?

C'est du tindi moderne. Avant, il y avait le tindi et des traditions qui étaient chantées que ce soit par les hommes ou les femmes dans la société. Aujourd'hui, ces chansons ont évolué pour s'adapter à la guitare. Des groupes l'ont fait avant nous comme Tinariwen et Tirakeft.

Nous avons été influencés par ces groupes et on a commencé à jouer en reprenant leurs morceaux et après, on a tout fait pour qu'on ait un nom et donner un nom donc à notre groupe. Il fallait qu'on se mettre à écrire et à composer des chansons pour arriver au niveau de ces groupes-là. Le groupe a commencé en fait en 2007/2008. Le groupe s'est reconstitué avec de nouveaux membres, à partir de 2013. Avant il y avait d'autres musiciens au sein du groupe. Certains ont poursuivi leurs études, d'autres ont rejoint l'armée. La musique nous l'avons apprise par intuition. Nous sommes des autodidactes. Il n' y a pas d'école de musique chez nous. Nous avons à jouer naturellement. Avant, on reprenait les chansons des autres et puis on s'est mis à écrire et à composer nous -mêmes.

Hichem le bassiste est l'arrangeur du groupe en fonction des chansons, qu'elles soient tristes ou enjouées. Idem pour les paroles..Notre premier album a été réalisé en 2013, mais il est sorti en 2016. Il s'appelle «Irhane» qui veut dire les souhaits. Car on souhaite toujours un avenir meilleur et une vie meilleure à tout Algérien et être humains dans le monde.

Le deuxième album je l'ai intitulé «Ahaney» qui veut dire la vision pour un avenir encore meilleur. On y aborde plusieurs sujets, notamment l'amour, la paix, l'union, la fraternité, l'espoir, la désillusion. «Ahaney» était le seul titre qui pouvait traduire tout cela.

Préparez-vous actuellement un nouvel album?

Effectivement, on est en pleine préparation de notre prochain album qui comptera quatorze titres. Il sortira au courant de l'année. On l'a appelé «Taflest» qui veut dire l'honnêteté. Que ce soit en amour, envers autrui ou dans la vie et ton rapport avec l'Autre.Aussi, dans ta façon de véhiculer ton message. Il faut être sincère et fidèle dans ses croyances car notre but est de véhiculer un message propre, fédérateur et rassembleur. Côté musique, nous avons choisi de la simplifier contrairement aux précédents albums, tout en abordant toujours les mêmes thèmes à l'instar de l'amour, la fraternité, la solidarité, le respect.

C'est le message qu'on veut adresser à la société et au monde entier. Car s'il n' y a pas d'amour et de respect mutuel entre nous, on ne peut aller et avancer très loin. En Algérie on a ce problème, quand ça parle des médecins, tout le monde devient médecin, quand ça touche le sport, tout le monde devient commentateur sportif , quand ça touche à la politique, tout le monde devient expert en politique ou politicien, donc chacun doit respecter le travail de l'Autre, pour pouvoir avancer.

Cet album sortira courant 2022. Je n'ai pas de date précise à communiquer. Le plus important est qu'il est prêt. Il manque juste le point vert pour qu'il sorte.



Vous avez animé pas mal de concerts à l'étranger dont à Expo Dubai...

Effectivement, nous avons joué au Canada. C'était notre première sortie internationale, à Montréal, au festival Orientalys.

Le public avait beaucoup apprécié notre musique. Notre deuxième expérience était en France où notre deuxième album est sorti. Juste après,la Covid est arrivée, puis le confinement et tout s'est arrêté brusquement. L'album est sorti exactement le 17 janvier 2020. On a participé à quelques plateaux télés, comme TV5 Monde, France 24 etc.

On a fait une bonne promotion de notre album en France. Puis on a repris tout doucement et les choses ont continué sur la bonne voie. Nous avons joué aussi à Abidjan, en Côte d'ivoire. Juste après, on a pris part à Expo Dubai.

C'était aussi une expérience unique en son genre car l'Algérie était présente en force, avec ses traditions etc.

D ‘ailleurs, le stand de l'Algérie même ressemblait à une casbah.

Beaucoup de gens sont venus et ont apprécié notre culture..On est passé aussi à la télé à Abu Dhabi.