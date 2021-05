C'est en présence des autorités locales dont le chef de l'exécutif, qu'a eu lieu l'ouverture du premier Salon national des constructions modernes et des nouvelles technologies. Organisé par MédiaSmart. l'évènement a eu lieu à l'hôtel Marriott de Constantine et ne manquera pas d'attirer un public nombreux, mais aussi des investisseurs, des promoteurs et des professionnels dans le domaine.

On notera un nombre impressionnant d'exposants dont des entreprises et des sociétés étatiques, à l'image de Gica Béton qui propose un produit sophistiqué qui répond aux besoins et aux exigences d'aujourd'hui, utilisé dans la construction des ouvrages d'art, d'infrastructures et superstructures pour bâtiment. Un produit, souligne l'exposant d'une haute performance de préfabrication légère. La société prend en considération la préservation de l'environnement tout en offrant un travail de qualité. «Destiné aux particuliers et aux professionnels qui veulent se distinguer et rester uniques», tel est le slogan d'une autre société nationale algérienne, spécialisée dans la réalisation des cuisines modernes, salles de bain et dressings, qui n'a rien a envier aux entreprises étrangères. Selon la directrice, que nous avons rencontrée, sur les lieux, Ahlem Haddad, «la société existe depuis 2015, elle offre un produit fini très moderne en conséquence de ce que souhaite aussi bien le particulier que le professionnel». Mieux encore, notre interlocuteur souligne que sa société «propose des facilitations de payement sur une année sans bénéfice, la seule condition est le versement de 40% et les 60% sur 12 mois». À noter que cette jeune société algérienne est composée essentiellement d'architectes. Parmi les exposants aussi, Promo Dar qui offre des appartements de trois à six pièces sur des superficies allant de 118m2 à 178 m2, au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli.

L'éclairage marquera sa présence, avec la société Skyzon, avec des produits modernes dont la pompe solaire, l'éclairage public Led et les panneaux solaires. Kaza Mortiers, une autre société algérienne qui propose la production du ciment sous toutes ses formes, les durcisseurs de surface à usage extérieur, qui permet d'être utilisé sur pavages urbains avec une finition imprimée et lisse. Enfin autant de sociétés algériennes qui n'ont pas manqué ce rendez-vous important, plutôt réussi, lors duquel des communications et conférences ont été prononcées par les professionnels du domaine, comme rapporté dans une précédente édition.

L'évènement sera marqué aussi par des débats très constructifs au profit des exposants et non-exposants, mais aussi au profit du public.