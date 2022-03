Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de LA femmes2022, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc organise à travers son département arts visuels, une exposition de peinture de l'artiste peintre «Nedjoua Seraâ» intitulé «Signe N'Ajjer» du 8 au 20 mars2022. Le vernissage de l'exposition se tiendra, le mardi 8ars 2022 à Dar Abdellatif à partir de 15h00. Rappelons que Nedjoua Seraâ est une artiste peintre plasticienne/Art thérapeute. Née le 15 Mars 1970 à Sétif. Elle a déjà exposé en Algérie et à l'étranger. Elle est lauréate de la médaille de créativité du monde arabe Dubai 2016. Fut décorée par la ministre de la Culture algérienne en mai 2016. Elle est la pionnière du projet bénévole des ateliers d'art thérapie pour enfants cancéreux en Algérie. Evoquant sa démarche artistique, Nedjoua Seraâ souligne: «Entre les bruits du changement et l'emprisonnement du quotidien, mon âme échappe cherchant son silence sa sérénité. Un point d'orgue apparaît sur le solfège ma vie me conduisant vers le grand mystère de la ville perdue Sefar. Mon esprit s'est mis en ébullition devant l'immensité du lieu magique duquel j'ai vu l'autre bout des civilisations passées par là...des légendes.... des royaumes...des danses et des couleurs...un flash-back pour dévoiler le grand secret des signes qui ont existé et qui ont disparu à travers le temps...en leur donnant une âme.»