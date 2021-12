La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a mis l'accent, jeudi à Aï-Madhi (Laghouat), sur la valorisation du patrimoine culturel en investissant dans le tourisme culturel de dimensions spirituelle et religieuse. S'exprimant à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Laghouat, amorcée au siège du califat général de la tariqa (confrérie) Tidjania à Aïn-Madhi, la ministre a affirmé que le secteur de la culture attache un grand intérêt aux zaouïas et aux confréries soufies, notamment la zaouïa Tidjania qui constitue un repère spirituel ayant une profondeur africaine et dans le monde, avec près de 400 millions d'adeptes aux quatre coins du monde.Wafa Chaâlal s'est enquise, à cette occasion, du projet de restauration de la mosquée antique «Mohamed Sidi Lahbib», dans la commune d'Aïn-Madhi, opération pour laquelle a été consacrée une enveloppe de 70 millions DA et devant être livrée à la fin du premier semestre de 2022. Elle a également procédé à la mise en service du musée historique, représentant la maison où est né le fondateur de la tariqa Tidjania Cheikh Ahmed Tidjani.

La bâtisse a bénéficié d'une opération de réhabilitation globale tout en veillant à préserver la charge spirituelle dégagée par cette construction considérée comme une destination touristique et spirituelle pour les nombreux adeptes de la Tidjania lors de leur passage à Aïn-Madhi. La ministre de la Culture et des Arts a également donné le coup d'envoi des travaux de restauration du palais Kourdane à Ain-Madhi, dont l'étude a été finalisée et le projet devant être réceptionné dans un délai de 30 mois. Sur site, et ne cachant pas son admiration du cachet architectural de la construction alliant entre l'art islamique et européen, elle a souligné la nécessité d'enclencher des restaurations d'urgence pour faire face aux infiltrations d'eau, menace numéro un de toutes constructions traditionnelles. Une fois les travaux achevés, le site servira de lieu de tournage d'un film sur Sidi Ahmed Tidjani, a-t-elle annoncé. En marge de sa visite de travail, Wafa Chaâlal a effectué une visite de courtoisie au Calife général de la tariqa Tidjania, Cheikh Ali Belarabi Tidjani, auquel elle a remis un don d'ouvrages édités par le secteur de la culture, et ce pour renforcer la bibliothèque de la zaouïa.

La ministre de la Culture et des Arts poursuit sa visite de travail dans la wilaya de Laghouat où elle donnera le coup d'envoi des 6èmes Journées africaines du monodrame.