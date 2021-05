Mustapha Mech, natif de Bamendil, dans la périphérie d'Ouargla, est un des calligraphes les plus représentatifs sur la scène nationale et bien inspiré de l'authenticité de la civilisation islamique. Spécialisé dans le diwani, un style calligraphique de l'alphabet arabe cursif développé dans l'Empire ottoman notamment, Mustapha Mech, qui avait remporté le Deuxième Prix de l'édition 2021 du Festival culturel national de la calligraphie arabe (Palais de la culture Moufdi Zakaria -Alger), dispose d'une série de tableaux et d'oeuvres artistiques illustrant visuellement la beauté de la calligraphie arabo-musulmane. Titulaire d'un diplôme en génie architectural, il a acquis au fil du temps une longue expérience dans ce domaine artistique qui a toujours occupé une place spécifique dans le patrimoine culturel algérien. Agé de 47 ans, Mustapha Mech a pris part, au cours de sa carrière professionnelle dans le monde de la calligraphie, à de nombreuses expositions et manifestations culturelles, tant au niveau national qu'à l'étranger, à l'instar du Salon national de la calligraphie arabe (Batna- 2015), le 1er Festival de la calligraphie arabe et de l'ornement islamique (Alger-2007), la 9ème Edition du festival international «les pionniers de la calligraphie arabe» (Irak-2016), ainsi que cinq participations au concours international de la calligraphie à Istanbul (Turquie). Il a reçu également plusieurs distinctions, dont le Premier Prix de la calligraphe arabe diwani à Médéa et de la 10ème Edition du concours sur le même style de calligraphie à Biskra, et la troisième place au concours sur la calligraphie koufie «Nabi El-Rahma» à Rabat (Maroc). Sa passion pour la calligraphie depuis son plus jeune âge, en plus de ses rencontres avec des calligraphes chevronnés à travers les différents rendez-vous culturels auxquels il a pris part, tels que Youcef Boulaâras, ont été parmi les principaux facteurs ayant contribué à l'épanouissement de son art, a-t-il confié. S'agissant du développement et de la valorisation de la calligraphie arabo-musulmane à l'échelle nationale, l'artiste Mustapha Mech a mis l'accent sur la nécessité de créer une école spécialisée dans la formation de jeunes talentueux, en appelant aussi à créer un marché consacré à la calligraphie afin de donner l'opportunité aux artistes algériens de faire connaître leurs oeuvres et les exposer à la vente.