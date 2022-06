«C'est un beau roman, c'est une belle histoire...» On s'en souvient, de ce refrain d'une très belle chanson de Michel Fugain. Il sied parfaitement à «Skizoo», ce roman tout récent de Mustapha Bensadi. «Auteur, oui! Ecrivain, ce serait trop prétentieux...», aime à rappeler Mustapha Bensadi. Et pourtant, ne lui en déplaise (!), ce romancier est bel et bien entré de plain- pied dans le concert des écrivains algériens d'expression française et...même anglaise!!!

En effet, Mustapha Bensadi est (également) l'auteur d'une «Novella» (mini-roman) en langue anglaise intitulée «A birthday in hell» (Un anniversaire en enfer) édité par les Editions El Amel», sous les auspices du ministère de la Culture.

Du même auteur: «Coeurs-volcans ou Hayette aux colères de l'arc-en-fiel», un roman-son tout premier des années 80 inédit jusqu'à présent, mais très bientôt verra enfin le jour. Edités: «Le nombril miraculé ou la résurrection du trèfle», préface de Tassadite Yacine et en voie de réédition, «La Veuve aux larmes de cire» (ANEP 2017, préface de Amin Zaoui, un recueil de nouvelles), «L'arc de Triomphe, la tour Eiffel et les parasols de Hammamet», paru chez Edilivre (France), et maintenant Skizoo! «Aux relents d'anti-psychiatrie et aux effluves de philosophie et de certaine angoisse métaphysique, Skizoo est un récit pathétique parsemé de soliloques aux consonances poétiques d'un Zovir (personnage central et, plus tard, Skizoo...) dont la sphère psyco-affective est en loques depuis qu'il a découvert que son épouse (Djeddia) l'a...trahi...

D'une éducation irréprochable et d'une sensibilité à fleur de peau, d'un raffinement qui ne laisse pas indifférent, Zovir transitera inéluctablement par un hôpital psychiatrique suite à un excès de schizophrénie...

Voilà un Zovir (Skizoo) pris dans la toile d'araignée, d'où le choix de la couverture, de sa destinée, une bouche rouge-braise qui a commencé à susurrer des fadaises à l'oreille d'une niaise, avide de compliments...Skizoo en a «forgé» un refrain: «Pour de faux compliments, elle a détruit tout un bâtiment!!!». Qui a dit que Mustapha Bensadi n'est pas écrivain??? Lui-même!!!

Du succès, pour Skizoo! Notre voeu...