Les films hollywoodiens sont de retour aux salles de cinéma après la décision de réduire le protocole sanitaire, L'établissement Arts et Culture de la wilaya D'Alger, en partenariat avec MDciné ont le plaisir d'annoncer au grand public, le lancement d'un programme de projections cinématographiques, afin de découvrir des nouveautés hollywoodiennes. Cinq films proposés avec la meilleur qualité de projection seront au menu, dont «Mourir peut attendre 007»

«Fast and furious», «Space Jam nouvelle ère» «Dune» et «Pat patrouille» à partir du 19 jusqu'au 25 octobre 2021, d'un moyen de trois séances par jour, au niveau de la salle Ibn Kheldoun et la salle de cinéma Sahel Cheraga.

Mercredi 20 octobre 2021

13h00: Space Jam

15h30: Dune

19h00: Mourir peut attendre 007

Jeudi 21 octobre 2021

13h00: Fast and Furious 9

15h30: Dune

19h00: Mourir peut attendre 007

Vendredi 22 octobre 2021

14h30: Pat' Patrouille

16h30: Space Jam

19h00: Mourir peut attendre 007

Samedi 23 octobre 2021

13h00: Space Jam

15h30: Dune

18h30: Mourir peut attendre 007

Dimanche 24 octobre 2021

13h00: Fast and Furious 9

15h30: Mourir peut attendre 007

18h00: Dune

Lundi 25 Octobre 2021

13h00: Dune

16h00: Space Jam

18h00: Mourir peut attendre 007