Comme chaque année, la wilaya de Tizi Ouzou commémore l'anniversaire du décès de l'écrivain et chercheur en langue et culture amazighes, Mouloud Mammeri.

Le programme commémoratif du 33ème anniversaire du décès de Mouloud Mammeri, concocté par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, s'étalera du 26 février au 1er mars.

Pour cette année, la direction de la culture a choisi de «dispatcher» les activités en question sur plusieurs établissements culturels de la wilaya en plus de ceux habituels du chef-lieu et d'Ath Yanni, région natale de l'auteur de «La colline oubliée». Autre nouveauté, ledit programme est organisé en collaboration avec la direction de l'éducation et l'université Mouloud-Mammeri.

Expo, ateliers et conférences

Le programme sera entamé par une exposition autour de la vie et de l'auteur de «L'opium et le bâton» ainsi que par une exposition de livres de la bibliothèque de la Maison de la culture de Tizi Ouzou en plus de l'exposition des travaux du concours virtuel du meilleur portrait artistique et de la meilleure fresque de Mouloud Mammeri. Il sera aussi question de l'animation d'ateliers de lecture, d'écriture et de dessin au profit des adhérents de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, d'un récital poétique animé par l'atelier de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. L'une des haltes les plus importantes de cet événement commémoratif sera sans doute la cérémonie de la troisième édition de la meilleure pièce de théâtre en langue amazighe qui se tiendra au théâtre régional Kateb-Yacine.

Des conférences sur le même auteur seront aussi animées, notamment par les auteurs Hacène Halouane, Hamid Bilek ainsi que des projections de films adaptés des romans de Mammeri, «La colline oubliée»» et «L'opium et le bâton».

Un écrivain majeur

En outre, un recueillement et dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Mouloud Mammeri sont prévus à Ath Yanni. Il faut préciser que ce programme aura lieu dans plusieurs autres chefs-lieux de daïras. Trente-trois ans après son décès, Mouloud Mammeri reste l'un des plus grands symboles de l'identité amazighe grâce à ses travaux de recherche aussi bien sur le plan linguistique que dans le domaine de la poésie kabyle ancienne. Il est l'auteur de la grammaire amazighe en plus des recueils de poésie de géants de la poésie kabyle comme Si Mohand Ou Mhand et Cheikh Mohand Ou Lhocine auxquels il a consacré un livre à chacun. Mouloud Mammeri est, en outre, l'un des écrivains majeurs de la littérature algérienne. Il est l'auteur de quatre romans cultes: «La colline oubliée», «L'opium et le bâton», «La traversée» et «Le sommeil du juste». Deux de ses romans ont été adaptés au cinéma, à savoir «L'opium et le bâton» réalisé en film par Ahmed Rachedi, ainsi que «La colline oubliée», réalisé par le regretté Abderrahmane Bouguermouh.