Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mouloud Feraoun, l'écrivain qui ne cesse de séduire les nouvelles générations de lecteurs et dont les anciennes gardent toujours, enfouis au fond de leurs mémoire, non sans nostalgie, les personnages et les trames de ses romans. Certes, la carrière d'écrivain de Mouloud Feraoun a été stoppée brutalement et de manière barbare par l'OAS (Organisation Armée Secrète), mais son oeuvre a pu s'imposer et demeurer une référence incontournable de la littérature francophone algérienne et maghrébine. Sa trilogie à large inspiration autobiographique, demeure à ce jour, parmi les oeuvres les plus vendues et les plus traduites d'un auteur algérien. «Le fils du pauvre», son premier roman est un livre-culte, un récit mythique! On ne peut pas parler de la littérature algérienne ou maghrébine sans le citer. Ses deux autres romans «La terre et le sang» et «Les chemins qui montent» sont aussi des références.

La force des romans de Mouloud Feraoun s'articule au moins sur deux piliers. D'abord, son style d'écriture propre à lui, basé sur une simplicité lexicale permettant aux lecteurs de tous les niveaux d'y avoir accès, ensuite il y a sa description extrêmement minutieuse de la vie des Algériens à l'époque. Les textes de Mouloud Feraoun sont d'une accessibilité déconcertante. Pourtant, son style est extrêmement raffiné et inimitable. Une écriture éclatante de beauté, voire éblouissante!

Un style qui est loin d'être simpliste

Son style est certes, sans fiorituresmais guère simpliste. C'est, d'ailleurs, pourquoi ses romans suscitent à ce jour la curiosité des chercheurs universitaires d'ici et d,ailleurs, mais aussi des essayistes. Ces dernières tentent à travers leurs études de percer le mystère et le secret de cette écriture à la limite du magique.

De Christiane Achour à Mehenni Akbal en passant par Marie-Hélène Cheze, Eugène Coupel, Jack Gleyze, José Lenzini et tant d'autres écrivains, tous ont publié des livres dédiés à Feraoun et à son oeuvre. Ceci, sans compter les thèses et les articles scientifiques qui se comptent par centaines.

Une écriture lyrique

Le type d'écriture de Mouloud Feraoun est aussi marqué par une infinité de citations dont une bonne partie est parfois inspirée directement de la culture orale kabyle que Feraoun restitue, merveilleusement, en langue française. Des citations parfois philosophiques ou ayant trait à la vie sociale de l'environnement décrit par l'auteur.

Les romans de Mouloud Feraoun sont aussi agrémentés par des passages extrêmement lyriques comme c'est le cas de celui-ci: «Le ciel scintillant d'étoiles brille d'une lumière sans chaleur, irréelle et pâle comme le rêve. La mélancolie de la pénombre, l'harmonie de la voix, la douceur de la flûte, la forme imagée des poèmes au rythme musical, attendrissent le coeur, emplissent la tête d'images et le corps d'une douce ivresse.».L'autre aspect qui fait la spécificité des romans de Mouloud Feraoun, c'est sa description de la vie des Algériens en prenant pour modèle son propre village Tizi Hibel, situé dans la région d'Ath Douala à Tizi Ouzou. Dans «Le fils du pauvre» mais aussi dans «La terre et le sang» et «, Les chemins qui montent», Mouloud Feraoun s'adonne à un véritable décryptage de la vie kabyle. Tous les aspects y sont décrits avec des détails édifiants. Ce n'est pas seulement le mode de vie qui y est dépeint. Mouloud Feraoun restitue au lecteur le décor de cette vie: les maisons, la fontaine, la place du village, la mosquée, les champs, etc. Tout y est. Rien n'est omis. Sur un autre plan, Mouloud Feraoun livre au lecteur les aspects sociologiques et même psychologiques des personnages montrant ainsi comment étaient vécues les relations entre les gens qui résidaient dans les villages. Il parle de l'amour et de la haine, mais aussi de la jalousie meurtrière qui ronge certains comme c'est le cas de Mokrane envers Arezki dans «Les chemins qui montent». Cette capacité d'observer et de rapporter fidèlement le mode de vie de l'époque avec un style romancé tout en restant profondément ancré dans la réalité, constitue l'un des aspects les plus puissants des romans de Mouloud Feraoun.