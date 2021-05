«Mots dire autrement», une exposition d'oeuvres contemporaines de l'artiste-peintre Adlane Djeffal, dédiées à l' «Humain» dans tous ses tourments et face à l'adversité, est visible jusqu'au

6 juin prochain à la galerie «Ifru Design» à Alger. Organisée dans l'élan du programme d'activité qu'entretient cette galerie d'art, «Mots dire autrement» aborde en une vingtaine de toiles, une thématique existentielle, avec plusieurs questions sur le sens à donner à son existence. Artiste non conformiste, bravant les normes esthétiques, Adlane Djeffal exprime à travers dix-neuf toiles semi- figuratives de différents formats, un «cri de révolte, un mal persistant, une douleur accrue et quelquefois une joie éphémère». Il raconte l'Homme et ses tourments, dans différentes techniques (mixte, acrylique sur toile et sur carton, ou encore collage), dans un rendu introspectif qui invite le visiteur à se projeter dans son vécu et apprécier ses propres expériences. Des personnages de femmes et d'hommes, expriment des émotions fortes en lien, entre autres, avec la soif de liberté, l'envie de donner un sens à son existence et le besoin de s'affirmer, conçus dans une géométrie réduite, aux couleurs dominantes et vives, transmettant au regard du visiteur une impression de cloisonnement anxiogène qui incite à la détermination et la résilience.

«Les deux joueurs», «Histoire de couple», «Le choix», «Les bouffons», «Le bonimenteur», «Repentance», «Vision fragmentée», «Errance», ou encore «L'attente», sont quelques titres parmi l'ensemble des toiles exposées, à travers lesquelles, l'artiste a essayé d'exprimer la nécessité de bien saisir sa condition pour pouvoir nourrir l'espoir d'un éventuel changement.

Né en 1961 à Skikda, Adlane Djeffal, établi à Mostaganem, est diplômé des Ecoles des beaux-arts d'Oran et d'Alger, enseignant les arts plastiques et occupant plusieurs postes de responsabilité artistique depuis une vingtaine d'années dans différentes écoles et instituts, ainsi que différents organismes économiques.

Animateur de plusieurs ateliers d'art en Algérie et à l'étranger, Adlane Djeffal a exposé ses oeuvres en Algérie et dans plusieurs autres pays à partir de 1983. Il a pris part aux expositions du collectif «Essebbaghine» entre 2002 et 2004.

L'artiste a obtenu plusieurs distinctions dont, les Premiers Prix, de l'affiche du théâtre amateur de Mostaganem en 1996 et de la peinture au Salon des arts plastiques de Constantine en 1999.