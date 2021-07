Varda Film Club vous convie à la trente-et-unième séance de projection de son ciné-club. Le film Molly's Game d'Aaron Sorkin sera projeté le jeudi 5 août 2021 à 18h30 au cinéma Cosmos de Riadh El Fath. Le prix d'entrée est fixé à 400 DA.

Synopsis: Molly Bloom est une jeune skieuse aux grandes espérances, suite à des années d'entraînement intensif sous la direction de son père, Larry, qui exige l'excellence de la part de ses trois enfants. Mais lors d'une épreuve de qualification pour les jeux Olympiques d'hiver de 2002, elle se blesse sérieusement en raison d'une branche cassée rencontrée sur son chemin, ce qui met fin à ses ambitions sportives. Au lieu de se plonger immédiatement dans des études de droit, elle prend contre l'avis de son père une année sabbatique et emménage à Los Angeles, où elle obtient un emploi de serveuse de cocktails dans un club. Un jour, elle y rencontre le tyrannique Dean Keith, promoteur immobilier ostentatoire criblé de dettes, qui lui offre un emploi d'assistante et l'implique bientôt dans le monde des tournois de poker de haut niveau, où elle côtoie des stars de cinéma, des chanteurs, des patrons de grandes entreprises et d'autres célébrités. Molly gagne de grosses sommes d'argent uniquement grâce à des pourboires.