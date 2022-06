Dans le cadre de ses activités culturelles et artistiques à l'occasion du «Mois de l'Enfance», le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi organise un concours pour enfants, âgés entre 10 et 16 ans. Les participant.e.s doivent produire une expression écrite (un texte), ne dépassant pas les quinze (15) lignes, sur le rêve de l'enfant africain. Le dernier délai de l'envoi des candidatures est fixé au 06 juin 2022, alors que les résultats du concours seront annoncés lors d'une cérémonie prévue le mardi 14 juin 2022 à 14h30 au TNA. Les textes, accompagnés du nom, prénom, âge et numéro de téléphone du participant.e (de son parent) doivent être envoyés à cette adresse: [email protected] De nombreux prix attendent les gagnants!