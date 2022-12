Ainsi, à l'initiative de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou et de l'APC d'Iboudrarène, la bibliothèque communale d'Iboudrarene abritera plusieurs activités culturelles et artistiques visant à rendre hommage au célèbre dramaturge amazighophone. Au niveau du chef-lieu de wilaya, le théâtre régional abritera d'autres activités dédiées à Mohia à l'instar du passage musical avec Celine Lachemot, une cérémonie de remise des diplômes d'honneur aux lauréats du Festival national du théâtre amazigh et aux lauréats du concours Kateb Yacine lancé par le Trto. Les organisateurs annoncent également un spectacle avec Ouziene Rahmouni ainsi qu'une présentation de la pièce de théâtre «Takasit» par l'association culturelle Youcef Oukaci. Au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, le public aura droit à une exposition portant sur la vie et l'oeuvre de Mohia ainsi que des portraits du même artiste, réalisés par les élèves de l'école des beaux-arts d'Azazga et les ateliers pédagogiques de la Maison de la culture de Tizi Ouzou. Au volet des conférences et témoignages, on prévoit une communication avec le dramaturge Nordine Ait Slimane ayant pour thème «Mohia, le personnage».

Conférences et témoignages

Dans le même sillage, et après une interruption en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a annoncé, hier, la réouverture des candidatures de l'édition 2020, pour la participation au Concours national Mohia d'or de la meilleure dramaturgie en tamazight. La date limite pour le dépôt des textes est fixée pour le 20 avril 2023, a indiqué la même direction. Cette dernière a précisé que la cérémonie de remise des prix est prévue le 8 juin 2023, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste. Pour rappel, ce concours est organisé par la direction de la culture et des arts en collaboration avec l'APW de Tizi Ouzou, le théâtre régional Kateb-Yacine et l'association Mouloud-Feraoun. Le concours du meilleur texte dramatique «Mohia d'Or» est ouvert à tous les auteurs dramatiques en langue amazighe au niveau national. Il est organisé annuellement par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en collaboration avec l'APW de Tizi Ouzou, le théâtre régional Kateb Yacine et l'association Mouloud Feraoun. Il a pour objectifs de contribuer à mettre en relief l'oeuvre de Mohia, la promotion de la pratique théâtrale et l'encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l'écriture dramatique ainsi qu'à la production théâtrale en particulier et, bien sûr la promotion de la langue amazighe.

Encourager l'écriture dramaturgique

Le texte dramaturgique en lice doit dépasser 15 pages, précise-t-on en ajoutant que tout participant ne peut concourir qu'avec un seul texte «qui doit prouver son originalité: toute correspondance avec un texte d'autre auteur, de piratage ou de plagiat sera soumise à une lecture restrictive et retirée du concours». Le dépôt de l'oeuvre doit être accompagné d'une copie d'un reçu de dépôt de l'oeuvre au niveau de l'Onda. Une commission de lecture préalable siègera pour la sélection des textes qui répondent aux conditions techniques et graphiques du texte ainsi que la certification de la paternité de l'oeuvre originale. Le texte sera soumis après à un jury artistique et littéraire constitué de dramaturges, metteurs en scène, scénographes et universitaires spécialisés dans la littérature,, la linguistique et le théâtre amazigh. Il faut noter que le prix Mohia d'or de la meilleure dramaturgie est doté de 500 000,00 DA. Et, conclut-on, l'auteur de l'oeuvre primée s'engage à céder l'exclusivité de son texte pour une durée de 5 années pour d'éventuelles exploitations théâtrales. De même qu'un prix d'encouragement de 100 000 DA sera décerné en guise de soutien à l'écriture en tamazight, et un éventuel encadrement est prévu.