La short list des auteurs retenus pour participer à la huitième édition (2021-2022) du Prix littéraire Mohamed-Dib pour le meilleur roman et le meilleur recueil d'expressions, arabe, amazighe et française a été dévoilée par le Conseil du Prix littérraire, ont annoncé les organisateurs.

Le Conseil a retenu trois oeuvres en langue arabe, à savoir: «Au commencement était le verbe» de Amel Bouchereb, «Apprends-moi comment pardonner» d'Amina Yagoub et «La mort du capitaine» de Hamid Abdelkader».

Le Conseil a également retenu trois oeuvres en langue amazighe «Tiziri» d'Aoudia Zohra, «Tawes Ibeledeiden» de Fadila Oulebsir et «Tareeggagt» de Walid Salhi. Concernant les oeuvres en langue française, le Conseil a retenu «La ville aux yeux d'or» de Keltoum Staâli, «Prodigieuse fortune» de Corinne Chevallier et «L'agonisant» de Hedia Bensalhi.

La liste des lauréats, dans les trois langues, sera annoncée le 22 octobre à Tlemcen.

Ont été primés lors de la précédente édition les auteurs Abdelmounaïm Bensayeh (arabe), Mourad Zimu (tamazight) et Mustapha Benfodil (français). Organisé par l'association «la Grande Maison» de Tlemcen, le Prix littéraire Mohammed Dib a pour objectif d'encourager la création littéraire chez les jeunes dans les trois langues: arabe, amazighe et française.