La galerie d'art contemporain «Al-Tiba9» de Mohamed Benhadj, commissaire d'exposition, prendra part, à nouveau cette année, à la foire internationale Arts Libris à ARCOmadrid 2022, et ce du 23 au 27 février 2022. ArtsLibris a été fondé en 2009 en tant que projet de Salon de l'édition, spécialisé dans les publications d'artistes, les livres photo, la pensée contemporaine, l'auto-édition et les publications numériques. «Cette septième édition recevra 55 exposants nationaux et internationaux, avec une présence notable d'éditeurs du Brésil, du Mexique et du Portugal, en plus d'un vaste programme culturel mettant en vedette des artistes et des éditeurs participants. Cette année, pour la première fois, notre espace de présentation et de débats, Speakers' Corner, est rejoint par la programmation des galeries participant à ARCO. De cette façon, nous encourageons l'accueil des publications artistiques», soulignent les organisateurs de cette foire. ArtsLibris s'est imposé comme un espace de réflexion et de dialogue autour de la place qu'occupent les publications dans la production artistique. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Al Tiba9 participe à cette foire. En effet, la galerie «Al-Tiba9» de Mohamed Benhadj, commissaire d'exposition, designer et artiste performeur, a pris part du 7 au 11 juillet dernier, à la foire internationale «Arts Libris» de Madrid.

De l'essor et de l'exigence en art

Mohamed Benhadj est même intervenu également tant que speaker le 8 juillet. Il a animé une conférence autour des enjeux de l'art contemporain. Rappelons aussi que sa galerie d'art en ligne est née suite à la pandémie de Coronavirus que connaît le monde. Cela n'a pas empêché Mohamed Benhadj d'organiser des expositions que ce soit en virtuel ou en présentiel. Ses publications ou magazines d'art sont devenus une véritable référence en Espagne et partout ailleurs grâce à la richesse de ses informations et la qualité et maîtrise de ce magazine en terme d'exigence intellectuelle y compris au niveau visuel. Un magazine qui n'en finit pas de faire découvrir de nombreux artistes de talent qu'ils soient affirmés ou émergeants. Mohamed Benhadj est diplômé en art graphique et design à Alger. Il est, pour rappel,, l'un des commissaires d'art les plus influents en Algérie. Il est l'icône de la performance, connu pour son style audacieux et avant-gardiste.

Al -Tiba9 à l'assaut du monde

En tant que promoteur de l'échange culturel international dans l'art contemporain en Algérie, il renforce les possibilités de changement et de croissance pour les artistes internationaux en échangeant et en promouvant leurs art à un niveau professionnel. Poussé par sa vision d'une plate-forme mondiale commune pour offrir des opportunités de croissance aux artistes émergents de l'art contemporain, Benhadj a fondé Al-Tiba9 en 2013. Il s'est concentré sur l'exposition internationale d'art moderne, de performance et de design de mode, favorisant les échanges entre institutions artistiques et artistes réunis dans un environnement socioculturel arabe à la fois moderne.

En 2014, Mohamed a étendu sa philosophie à Barcelone, en Espagne, où il a donné à ses expositions d'art, en 2017, une nouvelle touche en fusionnant la performance et le design de mode comme une plate-forme alternative permettant aux créateurs indépendants de s'exprimer librement et de les initier au monde de l'art. Mohamed Benhadj poursuit son voyage artistique depuis plus de dix ans maintenant où il a collaboré avec le ministère de la Culture, des musées, des institutions d'art, des ambassades et des centres d'art. Il est devenu le commissaire le plus actif d'Algérie et un des professionnels d'art qui étend ses ailes sur la scène mondiale. Il est, aujourd'hui, partenaire culturel et ambassadeur du prix Arte Laguna, le célèbre concours d'art à l'Arsenal de Venise, en Italie. Son objectif est de créer un nouveau pôle d'art contemporain en Afrique du Nord, offrant au monde une expérience unique de créativié, de possibilité et de croissance artistique comme nulle part ailleurs dans le monde. Mohamed Benhadj n'a de cesse de gravir les échelons du succès. Un succès amplement mérité.